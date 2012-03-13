انصراف از دریافت یارانه اختیاری است/ واکنش به پیامک جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر بهروز مرادی امشب در گفتگو با بخش خبری 20 و 30 درباره پیامک های یارانه ای جنجالی با مضمون انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: انصراف دادن از گرفتن یارانه اختیاری است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه در این بخش به هیچ وجه اجباری وجود ندارد اظهار داشت: برای افرادی که پیامک ارسال شده است می توانند به سامانه refahi.ir مراجعه کنند.

مرادی با اشاره به اینکه در مراجعه افراد به سایت سازمان هدفمندی 4 گزینه مقابل آنها است افزود: یکی از این موارد انصراف از دریافت یارانه و دیگری دریافت نیمی از یارانه را مطرح می کند.

وی ادامه داد: همچنین گزینه عدم دریافت مابه التفاوت یارانه این دوره با دوره بعد و گزینه آخر نیز دریافت کامل یارانه را به افراد پیشنهاد می کند.