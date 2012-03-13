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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۱۳

مرادی اعلام کرد:

انصراف از دریافت یارانه اختیاری است/ واکنش به پیامک جنجالی

انصراف از دریافت یارانه اختیاری است/ واکنش به پیامک جنجالی

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با اعلام اینکه انصراف از دریافت یارانه اختیاری است در واکنش به پیامک جنجالی روزهای اخیر این سازمان توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر بهروز مرادی امشب در گفتگو با بخش خبری 20 و 30 درباره پیامک های یارانه ای جنجالی با مضمون انصراف از دریافت یارانه نقدی گفت: انصراف دادن از گرفتن یارانه اختیاری است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با تاکید بر اینکه در این بخش به هیچ وجه اجباری وجود ندارد اظهار داشت: برای افرادی که پیامک ارسال شده است می توانند به سامانه refahi.ir مراجعه کنند.

مرادی با اشاره به اینکه در مراجعه افراد به سایت سازمان هدفمندی 4 گزینه مقابل آنها است افزود: یکی از این موارد انصراف از دریافت یارانه و دیگری دریافت نیمی از یارانه را مطرح می کند.

وی ادامه داد: همچنین گزینه عدم دریافت مابه التفاوت یارانه این دوره با دوره بعد و گزینه آخر نیز دریافت کامل یارانه را به افراد پیشنهاد می کند.

کد مطلب 1559621

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