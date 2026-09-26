  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

حماسه حضور ۵۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در کرمانشاه برگزار می‌شود

حماسه حضور ۵۰ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - حماسه حضور جان‌فدایان ایران با پیش‌بینی حضور ۵۰ هزار نفر، پنجشنبه نهم مهرماه در ورزشگاه شهدای ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حماسه حضور «جان‌فدایان ایران» با حضور مردم استان کرمانشاه روز پنجشنبه نهم مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این اجتماع مردمی از ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهدای ۱۵ خرداد واقع در بلوار شهید بهشتی، بعد از پارک شاهد برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، این مراسم با حضور گسترده مردم استان برگزار خواهد شد و برای آن حضور ۵۰ هزار نفری پیش‌بینی شده است.

در این برنامه، حاج سیدمصطفی قدمگاهی و کربلایی محسن محمدی‌پناه به اجرای برنامه و مداحی خواهند پرداخت.

حماسه حضور «جان‌فدایان ایران» روز پنجشنبه نهم مهرماه از ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهدای ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار می‌شود.

کد مطلب 6959488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها