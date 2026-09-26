به گزارش خبرنگار مهر، حماسه حضور «جانفدایان ایران» با حضور مردم استان کرمانشاه روز پنجشنبه نهم مهرماه در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع مردمی از ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهدای ۱۵ خرداد واقع در بلوار شهید بهشتی، بعد از پارک شاهد برگزار میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، این مراسم با حضور گسترده مردم استان برگزار خواهد شد و برای آن حضور ۵۰ هزار نفری پیشبینی شده است.
در این برنامه، حاج سیدمصطفی قدمگاهی و کربلایی محسن محمدیپناه به اجرای برنامه و مداحی خواهند پرداخت.
حماسه حضور «جانفدایان ایران» روز پنجشنبه نهم مهرماه از ساعت ۸ صبح در ورزشگاه شهدای ۱۵ خرداد کرمانشاه برگزار میشود.
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