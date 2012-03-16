تائید سلامت روانی روباه پیر/ احتمال اتهام افساد فی الارض در پرونده

به گزارش خبرنگار مهر، راز جنایت های سیاه مرد شیطان صفت 26 بهمن امسال همزمان با شکایت پدرو مادر نیلوفر کوچولو در کلانتری 20 مشهد فاش شد. آنها در شکایت خود گفتند: امروز مردی دخترمان را در خیابان ربوده و او را در بیابان های اطراف شهر مورد آزار و اذیت قرار داده است. پس از این شکایت پرونده با دستور قاضی کاظمی برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری روباه پیر

کارآگاهان پلیس آگاهی با کمک نیلوفر مشخصات مرد تبهکار و خودروی او را به دست آورده و به بررسی نامحسوس در اطراف مدارس دخترانه پرداختند. پس از دو هفته تعقیب و مراقبت سرانجام تیم جنایی ردپای مرد 63 ساله ای به نام اسماعیل را در این ماجرا کشف کرده و او را در عملیاتی غافلگیرانه در منطقه قاسم آباد مشهد شناسایی و دستگیر کردند.

متهم پس از انتقال به اداره آگاهی منکر هرگونه جرمی شد . در ادامه با دستور قاضی پرونده متهم با نیلوفر کوچولو روبه رو شد که دخترک با مشاهده مرد شیطان صفت از شدت ترس شروع به گریه کرد.

در حالی که متهم دربازجویی ها به ربودن و آزار و اذیت دخترک اعتراف کرده است ، تیم جنایی در جریان بررسیهای تخصصی خود ردپای روباه پیر را در چند پرونده کودک ربائی دیگر در شهر مشهد کشف کردند.

اعتراف به 11 کودک ربائی

در شکایت های مشابه دختربچه ها مدعی شده بودند که دو انگشت مرد شیطان صفت کوتاه تر از حد معمول بود. با دستگیری اسماعیل نیز مشخص شد دو انگشت دست راست او کوتاهتر از حد معمول است.

در ادامه بازجویی ها از متهم در شعبه 621 مجتمع قضائی کامیاب، او به آزار و اذیت 11 دختر بچه اعتراف کرد و گفت: با پرسه زدن در اطراف مدارس دخترانه طعمه های خود را شناسایی کرده و آنها را به بهانه های مختلف سوار ماشین خود می کردم. اگر در طول مسیر دختر بچه شروع به داد و فریاد می کرد او را تهدید می کردم که در یک قفس پر از سگ رهایش می کنم تا طعمه سگهای گرسنه شود.

دستور ویژه دادستان

همزمان با اعترافهای جدید روباه پیر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، دستور رسیدگی سریع و ویژه به این پرونده را صادر کرد. همچنین با توجه به مطرح بودن چند شکایت در مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد علیه مردم شیطان صفت پرونده برای رسیدگی نهایی از مجتمع قضایی کامیاب به این مجتمع ارسال شد.

اعترافات جدید

همزمان با آغاز تحقیقات در این شعبه و انتشار خبر دستگیری و اعترافات مرد شیطان صفت تعداد شاکیان او به بیش از 53 نفر افزایش یافت. در جریان تحقیقات مشخص شد اسماعیل از 3 سال قبل جنایت سیاه خود را آغاز کرده و با پرسه زدن در اطراف مدارس ابتدایی دخترانه طعمه هایش را در محل های خلوت شناسایی می کرد.

اتهامات مرد شیطان صفت

قاضی شاکر –بازپرس جنائی مشهد- پس از تحقیق از روباه پیر و شاکیان چهار اتهام را به او تفهیم کرد و پرونده برای رسیدگی بیشتر در اختیار کارآگاهان آگاهی غرب مشهد قرار گرفت. اعمال منافی عفت با اکراه، آدم ربایی با وسیله نقلیه، ایراد صدمه بدنی و کودک آزاری جنسی و جسمی چهار اتهامی است که به مرد شیطان صفت تفهیم شده است.

قربانیان هم کلاسی دختر مرد شیطان صفت

سرهنگ حسین بیدمشکی- رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی- پس از تحقیقات مقدماتی از متهم گفت: وی متاهل و دارای شش فرزند است و جالب اینجاست که یکی از دخترانش در همان مدرسه که طعمه هایش را اغفال می کرد در حال تحصیل است ، در تحقیقات اولیه پرونده به آزار و اذیت دختر بچه دانش آموز اعتراف و هم اکنون تحقیقات از این مجرم برای روشن شدن دیگر اعمال ننگینش همچنان ادامه دارد. متهم ادعا کرده است، هیچگاه نزدیکی با سوژه های خود نداشته است .

وی افزود: اگر خانواده قربانیان به محض وقوع چنین خبری به پلیس گزارش می دادند ، تعداد جنایات این مجرم افزایش نمی یافت

متهم و شاکیان در پزشکی قانونی

در ادامه رسیدگی به این پرونده ، بازپرس شاکیان را برای بررسی میزان صدمات وارد شده به آنها به پزشکی قانونی معرفی کرد. همچنین به تیمی از متخصصان ماموریت داد با انجام آزمایش های تخصصی سلامت روحی و روانی روباه پیر را بررسی کنند. پزشکان نیز پس از معاینه مرد شیطان صفت در گزارش خود سلامت روحی و روانی متهم را تائید کردند.

احتمال اتهام افساد فی الارض در پرونده

علی رامبد - حقوقدان- در رابطه با اشاره به اعمال ارتکابی از سوی مرد شیطان صفت به مهر گفت: در این ماجرا یک فرد مرتکب جرایم متعدد بر روی یک قربانی شده است که قانونگذار برای هرکدام از جرایم صورت گرفته مجازات متفاوتی درنظر گرفته است. در اتهامات مرد جانی اتهام آدم ربائی دارای سنگین ترین مجازات است. در ماده 621 قانون مجازات آمده است، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا" یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

حال قانونگذار در ادامه اشاره کرده است، در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. با توجه به اینکه آدم ربائی های متهم با وسیله نقلیه بوده، قربانیان کمتر از 15 سال سن داشتند و به کودکان آسیب حیثیتی و جسمی وارد شده است مرد جانی به حداکثر مجازات یعنی 15 سال زندان محکوم خواهد شد.

وی افزود: با توجه به جرائم صورت گرفته از سوی متهم ، تعدد آن و وحشت ایجاد شده در جامعه به نظر می رسد تعیین حداکثر مجازات یعنی 15 سال زندان برای متهم افکار عمومی را مجاب نکند. تعداد قربانیان و جرائم صورت گرفته ، بی دفاعی قربانیان در برابر جانی و ایجاد ناامنی صورت گرفته توجه به مصادیق دیگر را در نظر می آورد. قانونگذار در بابب هفتم قانون مجازات اسلامی به جرایمی اشاره کرده کرده که از مصادیق افساد فی الارض و محارب است و برای آن اشد مجازات در نظر گرفته شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: قاضی پرونده با توجه به مدارک ، اقرار متهم و اظهارات قربانیان می تواند درباره محارب بودن متهم اظهار نظر کند زیرا با توجه به مجازات مرگ برای این اتهام نیاز به دقت عمل زیادی است.اما با عنایت به اخبار منتشر شده از جنایت های سیاه متهم وجدان قضائی و اجتماعی جامعه در انتظار مجازاتی سنگین تر از 15 سال زندان و دیه است تا آرام گیرد. برای این دسته از مجرمان نیاز به اعمال مجازات سنگین است تا از تکرار آن جلوگیری شود و درس عبرتی باشد برای افرادی که در ذهن افکار مجرمانه دارند. این فرد با شرایطی که به آن اشاره شد قابلیت این را دارد که به اتهام افساد فی الارض و محارب تحت تعقیب قرار گیرد و به اشد مجازات برسد.

وی تاکید کرد، با اقدامات مرد تبهکار امنیت اجتماعی کشور در خطر قرار گرفته است مجازات عادلانه او باعث بازگشت احساس امنیت در منطقه به خصوص در میان کودکانی می شود که تا قبل از دستگیری متهم از ترس، شکایتی را مطرح نکرده بودند.