امسال سه تقاطع غیر همسطح در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسگریان در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که چهار ساعت به طول انجامید، اظهار داشت: این تقاطع ها شامل تقاطع غیرهمسطح چهارراه تختی، چهارراه خواجه‌رشید و بلوار آیت الله نجفی شهر همدان است.

وی با اشاره به اینکه پیگیری‌های اداری این سه پروژه در حوزه معاونت فنی شهرداری انجام شده است، گفت: پس از مشخص شدن پیمانکار، قراردادها منعقد و از نیمه خردادماه سال جاری عملیات اجرایی این سه پروژه آغاز خواهد شد.

تقاطع غیرهمسطح چهار راه بابک 14 ماهه ساخته می شود

وی ادامه داد: اجرای تقاطع غیر همسطح چهار راه بابک از جمله پروژه‌های آغاز شده در سال گذشته است که در مدت 14 ماه ساخته می شود.

شهردار همدان افزود: فاز دوم احداث تقاطع غیرهمسطح فرهنگیان نیز تا یک ماه آینده به پایان می‌رسد و با اجرای این پروژه تردد و عبور و مرور در این منطقه روان‌تر خواهد شد.

عسگریان یادآور شد: در ماهای پایانی سال گذشته، ساخت دو پارکینگ طبقاتی در شهر همدان آغاز شدهکه در سال جاری به بهره‌برداری می رسند.

بودجه عمرانی شهرداری همدان 88 میلیارد تومان است

شهردار همدان اضافه کرد: بودجه شهرداری در سال جاری 135 میلیارد تومان است که 88 میلیارد تومان آن به فعالیت‌های عمرانی اختصاص یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه مجموعه فعالیت‌های انجام شده در شهرداری بیش از هر نهاد دیگری رنگ و بوی مردمی دارد، گفت: در سال گذشته پروژه‌های اثرگذاری در شهر همدان اجرا شد.

عسگریان با بیان اینکه علاوه بر پروژه‌های اثرگذار انجام شده، در مقوله خدمات شهری نیز خدمات قابل توجهی ارائه شده است که شاید نمود بیرونی نداشته باشد، گفت: این خدمات در افزایش رضایتمندی و افزایش رفاه شهروندان بسیار مؤثر بوده است.

شهرک بهشتی همدان بهسازی و بازسازی می شود

عسگریان همچنین به آماده‌سازی شهرک بهشتی اشاره کرد و گفت: در پایان سال 89 و با پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر دو و نیم میلیارد تومان اعتبار از وزارت مسکن و شهرسازی برای آماده‌سازی شهرک بهشتی جذب شد که در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای بهسازی و بازسازی این شهرک انجام شده است.

وی با بیان اینکه کارهای عمرانی انجام شده در این شهرک در راستای بهسازی و بازسازی منطقه بوده است، افزود: ساخت پارک این منطقه نیز در دست اقدام است و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا چند ماه آینده به بهره‌برداری می رسد.

4 میلیارد و 600 میلیون تومان صرف توانمندسازی مناطق 5 گانه همدان می شود

عسگریان همچنین به اعتبارات پنج منطقه توانمندسازی شهر همدان اشاره کرد و گفت: در سال جاری در راستای توانمندسازی این مناطق دو میلیارد و 600 میلیون تومان از منابع توانمندسازی و دو میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری همدان هزینه خواهد شد.

وی باز بودن رودخانه‌ها را یکی از بزرگترین معضلات شهر همدان عنوان کرد و با بیان اینکه 17 رشته رودخانه از همدان عبور می کند، ادامه داد: در حال حاضر دیوار کشی رودخانه ها به صورت اصولی در حال انجام است.

شهردار همدان همچنین به اجرای آسفالت مناطق پنج‌گانه توانمندسازی شهر همدان اشاره کرد و گفت: عملیات اجرای آسفالت با تأمین اعتبارات لازم از ابتدای اردیبهشت ماه در این پنج منطقه آغاز شده است.

محل فعلی میدان‌بار عامل تشدید ترافیک در این منطقه است

شهردار همدان همچنین به اجرای پروژه میدان‌بار جدید شهر همدان اشاره کرد و گفت: محل فعلی میدان‌بار همدان یکی از عوامل ایجاد مشکل در تردد خودروها و عامل تشدید ترافیک در این منطقه است.

وی گفت: برای رفع این مشکل با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی از جمله مسئولان مجمع امور صنفی و مدیران استانداری مکان جدیدی در خارج از شهر و در جاده تهران- همدان برای ساخت میدان بار جدید تملک شده است.

وی با بیان اینکه مساحت میدان‌بار جدید همدان 60 هکتار است، افزود: این پروژه در مرحله انتخاب مشاور طرح است و در سال جدید عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

پروژه میدان‌بار همدان در سه فاز جداگانه اجرا می شود

وی ادامه داد: پروژه میدان‌بار همدان در سه فاز جداگانه اجرا می شود و برای اجرای فاز نخست این پروژه 10 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

عسگریان در خصوص حفاری‌های انجام شده در شهر همدان که نارضایتی شهروندان را در پی دارد نیز گفت: کمیسیون حفاری با مسئولیت شهرداری به صورت ماهانه برگزار شده و در آن موضوعات قابل بررسی مطرح می‌شود.

عسگریان ادامه داد: شهرداری همدان در سال جاری بیش از 200 کیلومتر مجوز حفاری به چهار دستگاه خدمات رسان می دهد.

خیابان های بوعلی و اکباتان همدان پیاده راه می شوند

شهردار همدان همچنین به نحوه اجرای طرح پیاده راه شدن خیابان های بوعلی و اکباتان همدان اشاره کرد و گفت: مناقصه این پروژه برای بکارگیری پیمانکار منتشر شده و در خرداد ماه سال جاری اجرای این پروژه آغاز می شود

عسگریان گفت: در طرح تفصیلی هر همدان این دو خیابان به صورت پیاده راه تعریف شده است و طبق تأکید مشاوران، این امر برای تسهیل عبور و مرور در این منطقه انجام می‌شود.

وی همچنین به ساخت مجتمع فرهنگی عین‌القضات همدان اشاره کرد و با بیان اینکه این طرح بیش از 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: این مجتمع فرهنگی از فضاهای خوبی برخوردار است که با رفع شدن برخی از مشکلات اجرایی آن، این مجتمع که بزرگ‌ ترین مجتمع فرهنگی شهرداری است در خردادماه سال جاری بهره برداری می‌شود.