«قرار ملاقات» هرتا مولر در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نخستین‌بار در سال 1997 به زبان آلمانی منتشر و بارها در این کشور تجدید چاپ شد و البته پس از دریافت جایزه نوبل ادبیات به هرتا مولر در سال 2009 کتاب‌های این نویسنده آلمانی رومانیای‌الاصل مورد توجه قرار گرفت.

«قرار ملاقات» اثری در نقد جامعه کمونیستی است و هرتا مولر در آن احساس حقارت بشر تحت لوای چنین حکومتی را به تصویر کشیده است.

قهرمان و راوی داستان این کتاب که مسائلش به مشقت‌های چند دهه نخست زندگی هرتا مولر شباهت زیادی دارد، زنی است جوان و مصیبت‌دیده که تا پایان اسمی از او به میان نمی‌آید.

داستان درباره زن جوانی است که در یک کارگاه لباس‌دوزی کار می‌کند. روزی پلیس مخفی این زن را احضار می‌کند. او متهم است که در حاشیه آستر لباس‌های مردانه‌ای که قرار بوده به ایتالیا صادر شوند، یادداشت‌هایی می‌دوخته و از خریدار درخواست می‌کرده با او ازدواج کنند تا بتواند کشورش را ترک کند. دیده‌ها و گذشته او که از ذهنش می‌گذرد، داستان «قرار ملاقات» را شکل می‌دهد.

این کتاب 220 صفحه‌ای در شمارگان 1100 نسخه و با بهای 5200 تومان از سوی نشر مروارید راهی بازار شده است.