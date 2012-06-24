انجام عمل جراحی پیچیده تومور استخوان خاجی در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرگروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با کارگروهی صورت گرفته عمل جراحی پیچیده یک تومور بزرگ استخوان خاجی (ساکروم) در بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان چمران انجام شد.

دکتر مجید رضا فرخی افزود: با همکاری گروه کولورکتال و گروه اسپاین ارتوپدی و نوروسرجری (جراحی مغز و اعصاب) یک تومور بزرگ ناحیه استخوان خاجی (انتهای ستون فقرات) تحت یک عمل جراحی برداشته شد.

مدیرگروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: تاکنون سه عمل بزرگ از این نوع تومورها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است.

وی اظهار داشت: اینگونه تومورها به دلیل حساسیت و پیچیدگی محل قرار گرفتن در بدن و درگیری احشا، اعصاب انتهای نخاع و ستون فقرات به همکاری تیمی مجرب برای برداشتن آن نیاز دارد.

استفاده از خدمات بیمه ایرانیان برای افراد فاقد بیمه در پزشک خانواده

افراد فاقد بیمه برای استفاده از خدمات پزشک خانواده شهری ، می توانند تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی استان فارس با بیان این مطلب، گفت: با اجرای برنامه پزشک خانواده شهری، ارایه خدمات در سطح یک، یعنی پزشک عمومی و داروهای تجویزی در این سطح رایگان خواهد بود.

افشار مظاهری افزود: پس از آغاز برنامه پزشک خانواده شهری افرادی می توانند از بسته های خدمات سطوح سه گانه این برنامه استفاده کنند که تحت پوشش بیمه باشند.

وی اظهار داشت: افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند به منظور بهره مندی از خدمات پزشک خانواده شهری ، می توانند با مراجعه به یکی از نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرند.

مظاهری با اشاره به اینکه بیمه خدمات درمانی در استان فارس حدود 35 نمایندگی دارد که پنج مورد از آنها در شیراز فعال هستند، بیان کرد: سرانه بیمه ایرانیان حدود 112 هزار تومان است که همه افرادی که بیمه نیستند با پرداخت 50 درصد این سرانه می توانند تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گیرد.

وی گفت: بر این اساس در بیمه ایرانیان هر فرد 56 هزار تومان در سال پرداخت می کند که در مواردی که افراد توانایی پرداخت این مبلغ را هم نداشته باشند از طرف بیمه خدمات درمانی به کمیته امداد امام خمینی (ره ) معرفی می شوند.

مظاهری افزود: در صورت تایید کمیته امداد امام خمینی (ره)مبنی بر نیاز و وضعیت فرد، تخفیف دیگری نیز به وی تعلق می گیرد.

ثبت نام مردم در پزشک خانواده شهری رایگان است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اجرایی شدن برنامه پزشک خانواده شهری در نیمه شعبان در استان فارس گفت: ثبت نام پزشکان از مردم در برنامه پزشک خانواده شهری کاملاً رایگان است و هیچ پزشکی برای معاینات اولیه و تکمیل فرمهای ثبت نام نباید از مردم پولی دریافت کند.

محمدهادی ایمانیه افزود: همه مردم و پزشکان باید به این نکته توجه داشته باشند که در هنگام ثبت نام از مردم و تکمیل فرمهای مربوط به پرونده الکترونیک سلامت هیچ وجهی نباید از مردم دریافت شود.

وی اظهار داشت: با اجرای برنامه پزشک خانواده شهری ، برای تمامی مردم پرونده الکترونیک سلامت تشکیل می شود که اطلاعات مورد نیاز مربوط به وضعیت سلامت و همچنین تاریخچه سلامت افراد ، در آن ثبت خواهد شد.

ایمانیه بیان کرد: در حال حاضر پزشکان با ثبت نام مردم در برنامه پزشک خانواده شهری یک سری معاینات از آنها به عمل می آورند که جنبه غربالگری دارد و اطلاعات مورد نیاز را در فرم های مربوطه درج می کنند.

وی گفت: با آغاز اجرای برنامه پزشک خانواده شهری ، خدمات مورد نیاز مردم در سطح اول که شامل خدماتی است که بیمار از پزشک خانواده خود دریافت می کند و همچنین دارو رایگان است.