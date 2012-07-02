34 میلیارد ریال برای راه اندازی چهار جایگاه CNG در کرمان صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر یکشنبه در مراسم افتتاح چهار جایگاه CNG در کرمان با اشاره به صرف 34 میلیارد ریال برای راه اندازی این جایگاه ها اظهار داشت: ایران از لحاظ ذخایر گازی دومین جایگاه را در جهان دارد.

وی با بیان اینکه راه اندازی این جایگاه ها برای 20 نفر شغل ایجاد کرده است تصریح کرد: مصرف گاز بسیار به صرفه تر و پاک تر از مصرف بنزین است.

نجار مصرف سوخت در کشور را قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 120میلیون لیتر در روز دانست و افزود: این میزان بعد از اجرای طرح هدفمندی به 60 میلیون لیتر رسیده است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان از ورود یک میلیون و 800 هزار خودرو به سیستم حمل و نقل کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای طرح هدفنمدی یارانه ها بر مسافرت ها تاثیر نداشته است.

وی با بیان اینکه پولی که از صرفه جویی یارانه ها به دست می آید صرف پروژه های عمرانی می شود افزود این امر در سبب توسعه و پیشرفت کشور می شود.