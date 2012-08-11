میثم ایلانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این هفته تمرینات ویژه‌ای از سوی کادر فنی تیم برای دیدار با تیم فوتسال راه ساری در نظر گرفته شده بود و بر این اساس صبای قم شرایط بسیار خوبی برای دیدار با تیم راه ساری دارد.



به هیچ تیمی حتی مدعیان قهرمانی میدان نمی‌دهیم



وی افزود: در هفته نخست لیگ برتر که نخستین بازی خود را برابر تیم فوتسال شهرداری تبریز برگزار کردیم، نتیجه بسیار خوبی گرفتیم و نشان دادیم امسال در خارج از خانه نیز به هیچ تیمی حتی مدعیان قهرمانی میدان نمی‌دهیم بنابراین هدفمان این است که این اقتدار را در برابر راه ساری نیز حفظ کنیم.



عضو سابق ارم کیش قم، شهرداری ساوه و بنیادمسکن فارس، بیان داشت: راه ساری با حضور محمدرضا حیدریان که از مربیان خوب و بادانش فوتسال کشور است، نتیجه خوبی در بازی قبل خود نگرفته است و مطمئنا آنها نیز با هدف کسب نتیجه به میدان می‌آیند اما باید از شرایط به خوبی بهره‌برداری کنیم.



وی ادامه داد: از اینکه توانستیم با برتری مقابل تیم فوتسال شهرداری تبریز در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال، به سه امتیاز ارزشمند دست یابیم، رضایت کامل داریم زیرا کنترل بازی به نفع ما بود و فکر می‌کنیم برتری ما با اختلاف سه گل نتیجه خوبی بود.



ایلانلو تصریح کرد: در مصاف هفته نخست با شهرداری تبریز، بازی در مجموع در کنترل تیم صبای قم بود و ما توانستیم در این دیدار موقعیت‌های خوبی را ایجاد کنیم هرچند نتوانستیم از تمام این فرصت‌ها استفاده کرده و با گل های بیشتر میدان را ترک کنیم.



با برتری مقابل راه ساری رضایت هواداران را تامین می کنیم



وی با تاکید بر اینکه در دیدار برابر شهرداری تبریز اگر بیشتر دقت می‌کردیم، شکست پر گل تر حریف دور از دسترس نبود، اضافه کرد: خوشبختانه سه امتیاز گرفتیم ولی صبای قم مطمئنا با کسب شرایط مطلوب و حمایت و فرصت بیشتر می تواند به تیمی مدعی تبدیل شود.



بازیکن جوان و آینده دار تیم فوتسال صبای قم بیان داشت ما در طول هفته تمرینات خوب و البته زیادی را پشت سر گذاشته‌ایم و با اشراف بر بازی حریف این هفته یعنی تیم راه ساری که از آنالیز بازی‌ها به دست می‌آوریم پا به میدان می‌گذاریم و به همین دلیل به دنبال کسب سه امتیاز هستیم.



وی تصریح کرد: با حضور هواداران خوب و پرشور تیم صبا در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در این بازی انگیزه ما برای کسب پیروزی و سه امتیاز مسابقه مضاعف است، ضمن اینکه امیدواریم در این دیدار بتوانیم از نظر نوع بازی نیز رضایتمندی هواداران را تامین کنیم.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم یکشنبه بیست و دوم مرداد ماه در هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در دیداری خانگی میزبان تیم فوتسال راه ساری و محمدرضا حیدریان سرمربی سابق پرسپولیس تهران خواهد بود.

