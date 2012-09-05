بیش از 9 هزار ثبت ولادت در استان مرکزی/تولدها سه و نیم درصد رشد داشت

مهدی چقایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در 5 ماهه اول سال جاری نه هزار و 85 مورد ولادت در استان مرکزی ثبت شده است که این آمار نشان دهنده رشد سه و نیم درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است.

وی با بیان اینکه این در حالی است که تعداد ثبت ولادت در پنج ماهه اول سال گذشته هشت هزار و 776 مورد بوده است تصریح کرد: میانگین ثبت ولادت در ماه یک هزار و 817 مورد و در روز 59 مورد است که از تعداد ولادت های ثبت شده در پنج ماه اول سال جاری ، چهار هزار و 688 مورد آن مرد و چهار هزار و 397 مورد زن هستند.

تولد 106 پسر در مقابل 100 دختر



وی با اشاره به کاهش تولد دخترها در برابر تولد پسرها اضافه کرد: نسبت پسر به دختر 100 به 106 است یعنی در مقابل 106 پسر 100 دختر متولد شده است.

چقایی افزود: مطالعات پژوهشگران نشان دهد که جمعیت از حالت تعادلی خارج شده است باید سیاست‌های لازم در زمینه تعادل‌بخشی جمعیت تدوین و اعمال شود، به طوری که در سال 1379 به 1.2 فرزند رسیدیم.

وی خاطر نشان کرد: این 1.2 فرزند حداقل فرزندی است که یک جامعه باید برای جایگزین کردن جمعیت خود داشته باشد تا تعادل در آن برقرار شود، یعنی 2 فرزند جانشین پدر و مادر شود و یک دهم نیز برای مرگ و میر است.

تک فرزندی و بی‌فرزندی از چالش‌های مهم جمعیتی کشور

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی بحران باروری پائین را از چالش های پیش رو کشور عنوان و ادامه داد: تک فرزندی و بی‌فرزندی و بعد سالمندی جمعیت از چالش‌های مهم جمعیتی کشور است.



چقایی در خصوص سناریوی جمعیتی ایران که توسط گروه اجتماعی سازمان ملل در سال 2010 تدوین شده است، گفت: گروه اجتماعی سازمان ملل در سال 2010 برای ایران سه سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پائین پیش‌بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در سناریوی رشد بالا میزان باروری کل از 8.1فرزند برای هر مادر به5.2 فرزند در سال 1480خواهد رسید. در این سناریو در سال1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر می‌رسد و در همین حول و حوش ثابت خواهد ماند.

چقایی در مورد سناریوی رشد متوسط توضیح داد: در سناریوی رشد متوسط، میزان باروری کل از 8.1 بچه برای هر مادر به 55.1 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22 خواهد رسید.

اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی

وی اضافه کرد: بعد از آن با وجود افزایش باروری تا حد دو فرزند تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش رفته و به حدود 62 میلیون نفر خواهد رسید.

چقایی ادامه داد: سومین سناریو، رشد پائین است که در آن میزان باروری کل از 8.1 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال 1420 خواهد رسید، براین اساس درصد سالمندی جمعیت به حدود 25 می‌رسد.

بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه و به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47 افزایش خواهد یافت.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی یادآور شد: برای ولادت حداکثر 15 روز پس از واقعه ولادت می باشد امیدواریم مردم توجه ویژه ای به این امر داشته باشند تا آمارهای صحیح ، دقیق و به موقع به مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر ارائه تا آنها نیز برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشند.