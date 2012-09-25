بهمن نیازمند اقدم در گفتگو با مهر درباره مهمترین اقدامات به منظور برخورد با تخلفات در سطح جایگاههای سوخت سراسر کشور، گفت: در حال حاضر مرکز پاسخگویی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای رسیدگی به شکایات و مشکلات مردم، تسهیل و تسریع در عرضه سوخت راه اندازی شده است.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اعلام اینکه مردم با تماس با سامانه 09627 مشکلات و شکایات خود را مطرح کنند، تصریح کرد: بر این اساس با فعال سازی سامانه پاسخگوی شبانه روزی برای دریافت پیشنهادها و انتقادات مردم، با هر گونه تخلف و یا کم فروشی بنزین در جایگاهها برخورد میشود.
این مقام مسئول با اشاره به نظارت و بازرسی شبانه روزی از وضعیت عرضه و توزیع فرآوردههای مختلف نفتی در جایگاههای سوخت کشور، اظهار داشت: با انجام این بازرسیهای دوره ای، با هرگونه تخلف در فروش فرآوردههای نفتی و به ویژه بنزین و گازوئیل برخورد قانونی می شود.
وی، افزود: پس از تماس مردم در کمتر از مدت 48 ساعت با تشکیل پرونده، هر گونه مشکل و تخلفات احتمالی در جایگاههای عرضه سوخت، مورد پیگیری قرار گرفته و در نهایت با گرفتن استعلام از مناطق 37 گانه پخش فرآوردههای نفتی در سراسر کشور نتایج پیگیریها به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
اقدم با بیان اینکه حتی مردم از طریق این سامانه پاسخگو می توانند فعالیت جایگاههای سوخت با زیر ظرفیت اسمی را گزارش دهند، بیان کرد: در شرایط فعلی ظرفیت ذخیره سازی، انتقال و توزیع فرآوردههای مختلف کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی در مجاری عرضه سوخت سراسری کشور خبر داد و تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ارایه سوخت با کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم را در دستور کار قرار داد.
وی، افزود: پس از تماس مردم در کمتر از مدت 48 ساعت با تشکیل پرونده، هر گونه مشکل و تخلفات احتمالی در جایگاههای عرضه سوخت، مورد پیگیری قرار گرفته و در نهایت با گرفتن استعلام از مناطق 37 گانه پخش فرآوردههای نفتی در سراسر کشور نتایج پیگیریها به مردم اطلاع رسانی خواهد شد.
اقدم با بیان اینکه حتی مردم از طریق این سامانه پاسخگو می توانند فعالیت جایگاههای سوخت با زیر ظرفیت اسمی را گزارش دهند، بیان کرد: در شرایط فعلی ظرفیت ذخیره سازی، انتقال و توزیع فرآوردههای مختلف کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد و هیچ گونه نگرانی وجود ندارد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی در مجاری عرضه سوخت سراسری کشور خبر داد و تاکید کرد: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ارایه سوخت با کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم را در دستور کار قرار داد.
وی در پایان با اشاره به نظارت شبانه روزی از وضعیت عرضه سوخت در بیش از یکهزار و 900 جایگاه سی.ان.جی و حدود 3000 جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور، خاطر نشان کرد: با هر گونه تخلف و نارسایی در فروش بنزین در جایگاهها برخورد قانونی می شود.
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