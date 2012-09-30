اکبر توکلی نژاد در گفتگو باخبرنگار مهر با بیان این که شهرداری بر حسب وظیفه اقدام به انتقال اجساد دارای گواهی فوت و جواز دفن به بهشت زهرا می کند گفت:هیچ گونه مشکلی در انجام فرایند انتقال اجساد دارای گواهی فوت و پذیرش آنها در مرکز عروجیان بهشت زهرا(س) وجود ندارد.

وی با رد ادعای شانه خالی کردن شهرداری از انتقال اجساد گفت: طبق قانون، شهرداری نمی تواند اجسادی را که دارای گواهی فوت و جواز دفن نیستند، منتقل و در بهشت زهرا پذیرش کند. پزشکی قانونی به عنوان مرجع تایید فوت و صادر کننده گواهی دفن، مسئولیت مستقیم را بر عهده دارد و هر جسدی که در شهر تهران گواهی فوت برای آن صادر شود، شهرداری آن را منتقل می کند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری با بیان این که مشکلات جا به جایی مربوط به آن دسته از امواتی است که گواهی فوت و دفن ندارند گفت: شهرداری اجازه و وظیفه ای درخصوص انتقال این اجساد ندارد.

توکلی نژاد با بیان اینکه شهرداری به طور میانیگن روزانه سه سرویس جهت انتقال اجسادی که در پزشکی قانونی، گواهی فوت دریافت کرده اند، ارسال می کند، تصریح می کند: حتی در زمان های بحرانی و اضطرار بیش از سه سرویس در روزجهت حمل متوفی به پزشک قانونی اعزام شده است همچنین در جهت حل مشکلات مردم در برخی ایام خارج از ساعت اداری به پزشکی قانونی سرویس داده ایم .

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی و آمبولانس برای انتقال اجساد از سوی پزشکی قانونی که پیش از این از سوی این سازمان در گفتگو با رسانه ها مطرح شده بود ، گفت: واقعیت آن است که پزشکی قانونی برای انتقال اجسادی که گواهی فوت برای آنها صادر نشده و مسئولیت آن با خود پزشکی قانونی است، مشکل دارد و این مشکل نیز ارتباطی با وظایف شهرداری ندارد.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با بیان اینکه روزانه 150 تا 200 جسد دارای گواهی فوت و جواز دفن به بهشت زهرا (س) از سوی آمبولانس های این سازمان منتقل می شوند، گفت: از این تعداد، حدود 100 جسد در قبور بهشت زهرا به خاک سپرده شده و مابقی از مرکز عروجیان سازمان بهشت زهرا به دیگر شهرها منتتقل می شود.