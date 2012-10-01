مشکلات و فرسودگی نیروگاههای هسته ای اروپا/ 25 میلیارد یورو برای ایمن سازی اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دیولت آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل اعلام کرد که جهت بازسازی صدها مورد فنی در نیروگاه های کشورهای عضو و همچنین بالابردن ضریب امنیتی این نیروگاهها بیست و پنج میلیارد دلار اختصاص می دهد.
در چهارده کشور از اعضای اتحادیه اروپا نیروگاه هسته ای وجود دارد که در مجموع شصت و هشت تاسیسات هسته ای با 134 رآکتور را شامل می شوند.
طبق گزارش این کمیسیون در مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، نیروگاهای کشور فرانسه بیشترین نیاز به بهسازی و تعمیر را دارند.
به نوشته ولت کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از واقع نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن برای بازنگری در شرایط و نگهداری جامع نیروگاه های خود تحت فشار قرار گرفت.
همچنین گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده سازی این طرح با مقاومت برخی از کشورهای عضو به ویژه فرانسه، و انگلیس مواجه شده بود.
در چهارده کشور از اعضای اتحادیه اروپا نیروگاه هسته ای وجود دارد که در مجموع شصت و هشت تاسیسات هسته ای با 134 رآکتور را شامل می شوند.
طبق گزارش این کمیسیون در مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، نیروگاهای کشور فرانسه بیشترین نیاز به بهسازی و تعمیر را دارند.
به نوشته ولت کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از واقع نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن برای بازنگری در شرایط و نگهداری جامع نیروگاه های خود تحت فشار قرار گرفت.
همچنین گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده سازی این طرح با مقاومت برخی از کشورهای عضو به ویژه فرانسه، و انگلیس مواجه شده بود.
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