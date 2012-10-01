  1. بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

مشکلات و فرسودگی نیروگاههای هسته ای اروپا/ 25 میلیارد یورو برای ایمن سازی اختصاص یافت

مشکلات و فرسودگی نیروگاههای هسته ای اروپا/ 25 میلیارد یورو برای ایمن سازی اختصاص یافت

اتحادیه اروپا قصد دارد 25 میلیارد یورو برای ایمن سازی و بهسازی نیروگاههای خود هزینه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه دی‌ولت آلمان، کمیسیون اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل اعلام کرد که جهت بازسازی صدها مورد فنی در نیروگاه های کشورهای عضو و همچنین بالابردن ضریب امنیتی این نیروگاهها بیست و پنج میلیارد دلار اختصاص می دهد.

در چهارده کشور از اعضای اتحادیه اروپا نیروگاه هسته ای وجود دارد که در مجموع شصت و هشت تاسیسات هسته ای با 134 رآکتور را شامل می شوند.

طبق گزارش این کمیسیون در مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، نیروگاهای کشور فرانسه بیشترین نیاز به بهسازی و تعمیر را دارند.

به نوشته ولت کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از واقع نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن برای بازنگری در شرایط و نگهداری جامع نیروگاه های خود تحت فشار قرار گرفت.

همچنین گونتر اوتینگر کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اعلام کرد که آماده سازی این طرح با مقاومت برخی از کشورهای عضو به ویژه فرانسه، و انگلیس مواجه شده بود.
کد مطلب 1709457

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها