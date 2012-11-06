پست برق 132.20 کیلوولت آشخانه احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم پورحکاک افزود: عملیات اجرایی احداث پست برق132.20کیلوولت آشخانه در خراسان شمالی که قابلیت کنترل از راه دور را دارد، به اتمام رسید و این پست برقدار شد.

وی اظهارداشت: این پست در خراسان شمالی در مجاورت شهرستان آشخانه و در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع احداث شده است.

پورحکاک افزود: پست برق آشخانه دارای دو فیدرکامل خط 132 کیلوولت، یک فیدر132 کیلوولت برای تغذیه ترانسفورماتور، یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 30 مگاوات آمپر، 5 فیدر خروجی 20 کیلوولت و یک فیدر خازن است.

وی ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، افزایش ظرفیت 30 مگاولت آمپر به شبکه برق خراسان شمالی، تأمین برق مورد نیاز مشترکین صنعتی، کشاورزی و متقاضیان ،اصلاح ولتاژ و افزایش ظرفیت برق منطقه را از جمله اهداف احداث این پست بر شمرد.

پور حکاک یاد آور شد: این پست با هزینه‌ای بالغ بر50 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت برق منطقه‌ای خراسان و شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی احداث شده و سیستم کنترل وحفاظت این پست از نوع سیستم DCS است.