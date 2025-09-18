احداث پست برق باغستان تفت در مراحل پایانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید اسدی‌پور گفت: به منظور پاسخگویی به نیاز روزافزون صنایع و تأمین زیرساخت در یکی از شهرک‌های صنعتی در شهرستان تفت و کاهش فشار از روی پست‌های پربار موجود در منطقه، پروژه احداث پست برق جدید در شهرک صنعتی تفت ۲ در دستور کار این شرکت قرار گرفت، این طرح با مشارکت شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد تعریف و مطالعات آن انجام و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

‌وی افزود: در این پروژه یک خط انتقال ۱۲ کیلومتری با ولتاژ ۶۳ کیلوولت از پست ۴۰۰ کیلوولت شهید سامعی تا پست ۶۳ کیلوولت در دست احداث باغستان برای تغذیه پست مذکور در دست احداث می‌باشد و هم‌اکنون عملیات اجرایی فونداسیون و برج‌بندی آن به پایان رسیده و پروژه در مرحله سیم‌کشی قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این خط تا نیمه آبان ماه برق‌دار و آماده بهره‌برداری شود.

‌مجری طرح خط شرکت برق منطقه‌ای یزد ادامه داد: احداث پست ۶۳ کیلوولت باغستان در فاز اول شامل یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر، یک بی خط ورودی و ۶ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت، یک دستگاه فیدر خازن با ظرفیت ۲.۷ مگاوار با قابلیت ارتقا ظرفیت پست برای پاسخگویی به نیازهای آینده تا ۱۲۰ مگاولت آمپر را دارد.

‌وی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پست، انرژی برق در حال تأمین شهرک صنعتی تفتر ۲ از پست‌های موجود به پست جدید انتقال خواهد یافت و امکان تأمین انرژی برق مشترکین جدید در شهرک صنعتی تفتر ۲ فراهم می‌شود و با آزادسازی ظرفیت پست موجود منطقه، امکان تأمین انرژی برق دیگر مشترکان شهرستان تفت میسر می‌گردد.

‌لازم به ذکر است بهره‌برداری از پست باغستان امکان اتصال نیروگاه‌های خورشیدی در ساختگاه‌های محدوده پست مذکور را فراهم نموده و موجب افزایش توان تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرستان تفت می‌شود.

‌برای احداث پست باغستان یک هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال و خط انتقال ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.