شهرستان گرمسار از پتانسیل قابل توجهی برای توسعه گمرک برخوردار است

به گزارش به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر شنبه در نشستی با مدیر کل گمرک استان سمنان در دفتر نماینده گرمسار که با هدف بررسی مسائل و مشکلات دفتر گمرکی این شهرستان برگزار شده بود، به ظرفیت های بالای گرمسار در زمینه های مختلف اشاره کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی و امکان دسترسی به شش استان بزرگ کشور از جمله این مزیت ها است.

وی همچنین تصریح کرد: وجود جاده از گرمسار به قم بدون عبور از تهران که امکان بسیار خوبی برای دسترسی واحدها و حمل و نقل کالا به استان قم و استانهای جنوبی را آسان تر کرده، وجود شبکه ریلی و جاده ای بسیار قوی در این استان و مسافت 100 کیلومتری با تهران از مهمترین ویژگی های این شهرستان است.

نماینده مردم شهرستان های آرادان و گرمسار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه این ویژگی ها گرمسار را به بهترین نقطه برای تمرکز زدایی فعالیت های گمرکی از گمرکات تهران و کاهش بار ترافیک و شلوغی تهران تبدیل کرده است، گفت: با توجه به مصوبات دولت مبنی بر کاهش فعالیت های گمرکی از تهران و انتقال آن به استان های همجوار گرمسار بهترین گزینه برای این طرح است.

کاتب خاطرنشان کرد: این امر می تواند نقش بسزایی در پیشرفت استان سمنان نیز داشته باشد.

مدیر کل گمرک استان سمنان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این اداره کل، از افزایش 25 درصدی صادرات در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.

علی اکبر شامانی، افزود: ارزش صادرات استان سمنان در هفت ماهه امسال از رشد 25 درصد برخوردار بوده است.

وی همچنین از رشد 21 درصدی درآمد این گمرک طی سالجاری خبر داد و گفت: ایجاد دفتر گمرکی در گرمسار بسیاری از امور را برای صادر کنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان تسهیل کرده است.

شامانی به افتتاح دفتر گمرکی گرمسار در خرداد ماه امسال اشاره کرد و اظهار داشت: این شهرستان دارای 577 واحد صنعتی فعال است.

مدیر کل گمرک استان سمنان در خاتمه متذکر شد: این واحدها برای اخذ خدمات گمرکی از گمرکات تهران با توجه به بعد مسافت، ترافیک و شلوغی تهران با مشکلاتی روبرو هستند که با ایجاد این دفتر در گرمسار واحد های تولیدی و تجاری می توانند تمامی فعالیت های صادراتی خود را به راحتی انجام دهند.