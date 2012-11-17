تأسیس دبیرخانه دائمی برای شعر آیینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد محمدزمانی با تاکید بر ارتقاء جایگاه اخلاق و مفاهیم معنوی در اشعار آئینی اظهار داشت: برای ارتقای جایگاه اخلاقیات در نوحه‌ها باید در ابتدا، اطلاعات شاعران را درباره مضامین اخلاقی همچون مطالب قرآنی و احادیث افزایش دهیم.

این شاعر آیینی همچنین با اشاره به وجود تعاریف متعدد از شعر آیینی گفت: آن چیزی که امروزه از آن به عنوان شعر آیینی یاد می‌کنند آن شعری است که در مدح، مرثیه و منقبت ائمه اطهار سروده شده باشد.

وی با اشاره به سابقه سرایش اشعار آیینی توسط شاعران کشور ادامه داد: در گذشته اشعار زیبایی در زمینه شعر آئینی توسط شاعران سروده می‌شد؛ اما شاعران با محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی شعر می‌سرودند. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفسیر مسائل روز، تاریخ اسلام و زندگانی ائمه اطهار (ع) از مشخصه‌های شعر آیینی محسوب شد، به این معنا که شاعران، حسینی‌ها و یزیدی‌های زمانه خود را از طریق شعر به مخاطبان معرفی می‌کنند و پس از انقلاب اسلامی جبهه‌های حماسی واقعه عاشورا گسترش یافت و ابعاد تازه‌ای از عاشورا پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

حجت الاسلام محمد زمانی در ادامه افزود: رسیدن به دوران اوج شکوه شعرمستلزم ایجاد زمینه‌هایی است که از جمله آنها می‌توان به افزایش تلاش شاعران جوان برای بالا بردن سطح اطلاعات و توانایی‌ها و مهارت‌ها اشاره کرد.

وی تأسیس دفتر شعر آیینی در حوزه شعر آیینی را ضروری دانست و افزود: کنگره‌هایی که در زمینه شعر آیینی برگزار می‌شود خوب است که به مداحی هم پرداخته شود. ما در زمینه چاپ کتاب کمتر مشاهده می‌کنیم که مجموعه نوحه‌ها هم منتشر شود و با این که نوحه بخشی از شعر آیینی محسوب می شود اما به آن کمتر پرداخته شده است.

حجت الاسلام محمد زمانی همچنین اظهار داشت: شاعران باید در تمام کشور با یکدیگر ارتباط مستمر برقرار کنند تا با تبادل اطلاعات و تجربه‌های تازه زمینه‌های رشد و گسترش شعر آیینی را فراهم کنند. از این رو تشکیل انجمن‌های ادبی و دبیرخانه دائمی جشنواره و واحدی به نام واحد شعر آیینی در حوزه هنری امری لازم و ضروری است.