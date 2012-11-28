بازگشایی دو بازارچه گیاهان دارویی در تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تسهیل در فرایند عرضه و فروش گیاهان دارویی، راه اندازی بازارچه‌هایی با عنوان "بازارچه گیاهان و فرآورده‌های گیاهی" در دستور کار ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری قرار گرفت.



در این راستا اولین بازارچه گیاهان و فرآورده‌های گیاهی در استان اصفهان ایجاد شد.



به تازگی نیز دومین بازارچه عرضه فرآورده‌های استاندارد و مجوزدار با همکاری بخش خصوصی و ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی در تهران بازگشایی شد.



