  1. دانشگاه و فناوری
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

بازگشایی دو بازارچه گیاهان دارویی در تهران و اصفهان

بازگشایی دو بازارچه گیاهان دارویی در تهران و اصفهان

بازارچه عرضه فرآورده‌های استاندارد گیاهان دارویی کشور در استانهای اصفهان و تهران بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تسهیل در فرایند عرضه و فروش گیاهان دارویی، راه اندازی بازارچه‌هایی با عنوان "بازارچه گیاهان و فرآورده‌های گیاهی" در دستور کار ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست‌ جمهوری قرار گرفت.

در این راستا اولین بازارچه گیاهان و فرآورده‌های گیاهی در استان اصفهان ایجاد شد.

به تازگی نیز دومین بازارچه عرضه فرآورده‌های استاندارد و مجوزدار با همکاری بخش خصوصی و ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی در تهران بازگشایی شد.

 

کد مطلب 1753583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها