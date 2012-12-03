شرایط افزایش قیمت دارو/ ملاک قیمت پشت جعبه دارو نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با بیان این مطلب اظهار داشت: در کمیته قیمت گذاری نماینده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و رئیس سازمان غذا و دارو حضور دارند و هیچ افزایش قیمتی بدون حضور این نمایندگان صورت نمی گیرد.

وی افزود: علت افزایش برخی از داروها و ملزومات پزشکی به دلیل این است که ارز با نرخ مرجع در اختیار آنها قرار نمی گیرد بنابراین این کمیته قیمت گذاری موظف می شود که بر اساس این افزایش قیمتها که رسمی است قیمت دارو و ملزومات را افزایش دهند.



وزیر بهداشت تصریح کرد: ممکن است قیمت دارو با آنچه روی جعبه داروها و بروشورها نوشته شده باشد همخوانی نداشته باشد ولی به دلیل اینکه در کمیته قیمت گذاری تصویب شده بنابراین مردم نمی توانند انتظار داشته باشند آن رقمی که در پشت جعبه نوشته شده با آنها حساب شود.



دستجردی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه در بعضی از داروها محصولاتی به کار برده می شود که استفاده چند گانه دارد و امکان دارد در صنعت نیز از آن استفاده شود، ما امسال افزایش قیمت را در زمینه این موارد داشتیم یعنی این مواد را از ارز مرجع جدا کرده و قیمت آنها را تبدیل به قیمت ارز آزاد کردند بنابراین ما افزایشی را برای برخی از اقلام داشتیم.



وی بیان کرد: 70 میلیون دلار دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را در گمرک داشتیم که با دستوری که گرفته شد و همکاری بانک مرکزی قبل از اینکه ترخیص آنها به ارز مبادله ای برسد ظرف یک هفته ترخیص شدند.



وزیر بهداشت ادامه داد: روی هم رفته چیزی حدود 975 میلیون دلار ارز از ابتدای سال تا هفته گذشته برای ملزومات، تجهیزات و دارو تخصیص دادیم.



وی اضافه کرد: 2500 میلیون دلار ارز مورد نیاز ما است که از این عدد 700 میلیون دلار برای دارو تخصیص داده شده و حدود 150 میلیون دلار برای تجهیزات و ملزومات تخصیص داده شده است.



دستجردی یادآور شد: مسئولان بانک مرکزی به ما تعهد دادند که این مبالغ را هر چه زودتر در اختیار شرکتها قرار دهند تا هم آن فاصله زمانی از دست رفته 6 ماهه اول سال پر شود هم تا پایان سال بتوانیم آنچه که مورد نیاز است را وارد کشور کنیم.