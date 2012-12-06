سرپرست جدید مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی شامگاه چهارشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید مجتمع آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در محل مجتمع آموزش این سازمان گفت: آموزش و ترویج در بخش کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه کشاورزان و بهره برداران نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارند پس نیازمند فراگیری آموزش و استفاده از یافته های جدید هستند، افزود: مباحث آموزش، ترویج و تحقیقات یک مبحث حاکمیتی است.

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی "تات" بیان کرد: نتایج کار آموزش در بخش کشاورزی در سایت های تولیدی که کار ترویجی روی آن ها انجام شده به خوبی در افزایش تولید، بهره وری آب و... نمایان است.

برتری استان سمنان در طرح آموزش کشاورزی



فلسفی گفت: در کشور چهار استان برجسته در مبحث آموزش داریم که یکی از آن ها استان سمنان است که از مراکز آموزشی مناسب با امکانات و فضای کافی برخوردار است .

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی "تات" افزود: اولویت دادن به آموزش بهره برداران، همکاری تنگاتنگ با ترویج، توجه به آموزش کار و دانش، استفاده کامل از ظرفیت و فضاهای آموزشی با اولویت رشته های کشاورزی، جذب روستا زاده ها و کشاورز زاده ها و حمایت از آن ها برای ادامه تحصیل باید در اولویت برنامه های آموزشی باشد.

روش های نوین کشاورزی، برابر با افزایش میانگین سطح درآمد کشاورزان

وی با بیان اینکه، با بکارگیری روش های نوین کشاورزی، میانگین سطح درآمد کشاورزان در واحد سطح (هکتار) 20 درصد افزایش یافته است، افزود:‌ در نتیجه اقدامات ترویجی و آموزشی سایت های الگویی بخش کشاورزی، به طور میانگین مصرف آفت کشها 40 درصد و مصرف کود شیمیایی 35 درصد کاهش یافته است.

فلسفی ضمن تاکید بر اینکه راه اندازی سایت های الگویی، بیشتر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی است، ادامه داد: برای مدیریت باغات به ویژه باغات انگور باید تعداد این سایت ها در استانهای کشور افزایش یابد.

معاون آموزشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: هم اکنون برای تولید محصول سالم در وزارت جهاد کشاورزی برنامه های گسترده ای در دست اقدام است.

فلسفی افزود: سایت های الگویی بخش کشاورزی کشور باید در عرض پنج سال برابر تعداد مدکاران ترویجی شود تا مددکاران و باغداران شهرستانها نیز تحت پوشش این سایت ها قرار گیرند.

تنوع در مباحث آموزش و ترویج کشاورزی استان سمنان



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه زیر ساخت ها، مباحث آموزش و ترویج در این استان بسیار متنوع است، تصریح کرد: در راستای سیاست های هفت گانه وزارت متبوع فعالیت های این استان در بخش آموزش و ترویج در حال پیگیری است.

سید مجید موسوی افزود: مراکز چهار گانه آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان دارای قابلیت بالایی در کشور هستند به طوری که از لحاظ فعالیت و عملکرد جزو مراکز برتر جهاد کشاورزی کشور به حساب می آیند.

وی بیان کرد: حفظ یکپارچگی و انسجام مراکز، ارتباط با قشر تحصیل کرده و تکریم ارباب رجوع، ایجاد ارتباط با بدنه سازمان و ادارات وابسته، برگزاری تمام دوره های مرتبط با بخش صرفا از طریق مجتمع آموزش و مراکز تابعه، استفاده صحیح از منابع مختلف باید از برنامه های الویت دار مجتمع آموزش باشد.

در این جلسه همچنین مجید حجازی فر گزارشی از اهم برنامه ها و اقدامات انجام شده مجتمع آموزش استان در طول دوران مسئولیت خود را ارائه کرد.

در پایان جلسه نیز با تقدیر از مجید حجازی فر رئیس سابق مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان سمنان، مجید جندقیان با حکم معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به سمت سرپرست جدید این مجتمع منصوب شد.