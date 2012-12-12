تبیین سبک زندگی برای اقشار مختلف جامعه ضرورت دارد

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت تبیین سبک زندگی برای آحاد مردم جامعه اظهار داشت: بسیاری از مردم با این واژه و معنا و مفهوم آن بیگانه اند و درک صحیح و کاملی از سبک زندگی مد نظر رهبر معظم انقلاب ندارند.

وی تصریح کرد: سبک زندگی باید برای مردم تشریح و تبیین شود و اصول اخلاقی و اعتقادی موکد در سبک زندگی اسلامی باید شمرده شود.

وی افزود: سبک زندگی نباید تنها یک لفظ باشد بلکه باید به صورت عملی و عینی در جامعه مصداق پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز گفت: برای ارائه مولفه های درستی از سبک زندگی باید به شناخت صحیحی از انسان و نیازهای انسان توجه شود ضمن آنکه ارزش ها و اصول اعتقادی و دینی نیز در نظر گرفته شده باشد.

وی همچنین بر ضرورت لحاظ کردن واقعیت های روز جامعه در ترسیم نقشه سبک زندگی تاکید کرد.

حجت الاسلام مسعودی با اشاره به هجمه های دشمنان به ویژه هجمه های فرهنگی تبیین سبک زندگی و عینی کردن آن در جامعه را عاملی موثر در کاهش اسیب پذیری اقشار مختلف جامعه دانست.

تبیین سبک زندگی در جامعه بهترین راه مقابله با هجمه ها

وی در ادامه اظهار داشت: دشمن تمام تلاش خود جهت به انحراف کشیدن نسل جوان و ضربه زدن به اعتقادات مسلمانان را در راس فعالیت های ضد فرهنگی قرار داده و وظیفه نهاد ها و سازمانهای فرهنگی است که جهت مقابله با این شبیخون برنامه ریزی کنند و بی شک ترویج سبک زندگی اسلامی و گام برداشتن در آن مسیر جامعه را در مقابل این هجمه ها بیمه خواهد کرد.

حجت الاسلام مسعودی تاکید کرد: مباحث آسیب شناسی از منظر تاثیر گذاری بر قشر جوان جامعه و ضرورت بررسی روش های تبلیغ و جذب مخاطب و ایجاد باور در مخاطبین یک مسئله اساسی است که باید مورد توجه متخصصین فعالیت های فرهنگی ومذهبی قرار گیرد.

تبیین و ترویج سبک زندگی توسط روحانیون

مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز با اشاره به نقش سازنده روحانیون در جامعه اظهار داشت: امروز تمامی امکانات جهت ترویج و نشر آموزه های دینی فراهم است و مبلغین باید از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را جهت ارتباط سازنده با اقشار مختلف مردم داشته و در جهت تبیین و ترویج سبک زندگی دینی در جامعه تلاش کنند.

وی گفت: روحانیون باید آگاهی و تسلط کافی بر علم روز و اطلاع از کلیه امور جاری کشور و نیازهای جامعه سبک زندگی را متناسب با سطح دانش همه احاد جامعه تبیین و مولفه های مد نظر را تشریح کنند.

