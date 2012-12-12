جمشید خیرآبادی سرمربی تیم ملی کشتی آذربایجان شد

جمشید خیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور در کشوری که مهد کشتی جهان است و در رده های سنی مختلف توانسته خوش بدرخشد یک افتخار است.

وی گفت: بعد از بازدید از امکانات، موقعیت، بعد مسافتی و مبلغ قرارداد آذربایجانی ها به این نتیجه رسیدم که سرمربیگری تیم ملی آذربایجان را بر عهده بگیرم.

کم لطفی مسئولان ورزش کشور دلیل اصلی این تصمیم بود

این مربی کردستانی با بیان اینکه کم لطفی مسئولان ورزش کشور دلیل اصلی این تصمیم بود، افزود: متاسفانه برخورد خوبی با مربیان تیم قهرمان المپک صورت نگرفت و علیرغم دادن وعده های متعدد زحمات ما نادیده گرفته شد.

خیرآبادی بیان کرد: با توجه به تعهدی که به جوانان و مردم ایران داشته ام طی چند سال گذشته به پیشنهادات مختلف کشورهای دیگر جواب رد دادم اما متاسفانه برخورد نامناسب مسئولان ورزش کشور باعث قبول پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی آذربایجان شد.

وی یادآور شد: به عنوان نفر دوم به هر افتخاری که می خواستم رسیده ام و اگر می خواستم به عنوان نفر دوم کار کنم بهتر از ایران و محمد بنا در کشور وجود نداشت ولی برای رسیدن به موفقیت بیشتر به درخواست آذربایجانی ها جواب مثبت دادم.

این مربی کردستانی ادامه داد: ناصر نور بخش نیز که یکی از استادان بی نظیر و علمی کشتی فرنگی کشور است در کادر فنی آذربایجان مشغول به کار می شود.

خیرآبادی گفت: علاوه بر نوربخش هشت نفر دیگر هم به عنوان کادر مربیگری تیم آذربایجان مانند پزشک تغذیه، فیزیوتراپ، ماساژور و طراح تمرین گروهی فعالیت دارند و عازم آذربایجان می شوند.

برگزاری اردوی تیم ملی آذربایجان در سنندج

وی اظهار داشت: در صورت همکاری مسئولان ورزشی استان و فراهم سازی بسترهای مناسب قبل از مسابقات جام جهانی اردوی تیم ملی آذربایجان در سنندج برگزار می شود.

مربی کردستانی تیم ملی فرنگی کشور در المپیک لندن گفت: برگزاری اردوی ملی تیم آذربایجان در سنندج موقعیت مناسبی برای ارتقاء سطح فنی ورزشکاران و آشنایی ورزشکاران با تکنیک های ورزشی این کشور است.