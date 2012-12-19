توسعه تجارت نفت در آستانه زمستان/ افزایش سوآپ و صادرات نفت

جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توسعه تجارت فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون به‌طور متوسط ظرفیتی به منظور صادرات 30 تا 32 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از نفت کوره مرغوب ایران به عنوان یکی از پرطرفدارترین محصولاتی نفتی کشور در بازارهای جهانی یاد کرد و افزود: بر این اساس امکان صادرات روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر نفت کوره مرغوب پالایشگاه های داخلی به بازارهای سوخت جهانی فراهم است.

این مقام مسئول همچنین از صادرات روزانه 1.5 تا 2 میلیون لیتر گازوئیل به کشورهای همسایه خبر داد و افزود: تاکنون پیشنهادهای متعددی از کشورهای مختلف همسایه و منطقه برای صادرات انواع فرآورده های نفتی مطرح شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش نفتی با یادآوری اینکه با بهره برداری از طرح توسعه، بهینه سازی و بهبود فرآیند پالایشگاه های نفت امکان افزایش حجم صادرات سوخت مایع از ایران فرام می شود.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت سوآپ فرآورده‌های نفتی کشورهای حاشیه دریای خزر و حوزه آسیای میانه، بیان کرد: با سرد شدن هوا در روسیه و برخی از کشورهای حوزه قفقاز و آسیای مرکزی حجم سوآپ فرآورده های نفتی هم افزایش یافته است.

سالاری با بیان اینکه در حال حاضر انواع فرآورده های نفتی همچون نفت کوره و گازمایع کشورهای حاشیه خزر توسط ایران سوآپ می شود، یادآور شد: توسعه و رونق این تجارت نفتی دارای صرفه اقتصادی بالائی برای کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از آمادگی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی به منظور افزایش حجم سوآپ فرآورده نفتی خبر داد و افزود: هم اکنون برخی از زیر ساخت ها همچون اسکله‌های تخلیه و بارگیری، خطوط لوله و ترمینال‌های نفتی مجهز برای توسعه سوآپ فرآورده‌های نفتی با سرمایه گذاری دولت ایجاد شده است.

به گزارش مهر، بیش از یک دهه از آغاز طرح سوآپ فرآورده‌های مختلف نفتی ایران در دریای خزر به‌منظور انتقال و ترانزیت فرآورده نفتی کشورهای آسیای میانه و حوزه قفقاز به بازارهای بین المللی می‌گذارد.

بر این اساس از ابتدای سالجاری تاکنون با وجود افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت نفت و حتی تدوین پیش نویسی به منظور تحریم گاز ایران توسط 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، بازار سوآپ و ترانزیت گازمایع کشور در بازار آسیای میانه و مرکزی با رونق قابل توجه‌ای همراه شده است.

یکی از مهمترین دلایل رونق بازار ترانزیت گاز مایع ایران در دریای خزر، ایجاد نخستین مسیر دریایی سوآپ گاز مایع کشور است به طوری‌که راه‌اندازی این مسیر منجر به افزایش حجم ترانزیت گاز مایع از مسیر دریایی و کاهش تردد نفتکش‌های جاده پیما در مبادی مرزی شده است.



کاهش ترافیک و تصادفات جاده‌ای، تقلیل اثرات سوء زیست محیطی و استهلاک جاده‌ها و کاهش مصرف سوخت از مهمترین مزیت‌های اقتصادی راه اندازی این کریدور دریایی است.



در سال‌های گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به منظور کاهش هزینه‌های انتقال نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی از پالایشگاه‌‌ها، تامین سوخت مایع 4 نیروگاه بیستون کرمانشاه، مفتح همدان، سهند آذربایجان شرقی و نکا را از محل سوآپ سوخت تامین کرده است.