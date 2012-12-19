علیرضا دبیر پنج واحد مسکونی در شهرری را وقف توسعه یک حسینیه کرد

حجت الاسلام آیت الله عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پنج واحد مسکونی به پلاک ثبتی2843/ 200به متراژ 84 متر، 1652/200 به متراژ 84 متر مربع، 6008/200 به متراژ 73 متر مربع همگی از بخش 12 تهران وقف حسینیه امام حسن مجتبی(ع) در شهرری شد.

وی افزود: واقف خیراندیش علیرضا دبیر قهرمان ملی کشتی کشور و عضو شورای اسلامی شهر تهران در اقدامی خداپسندانه این پنج واحد مسکونی خود را که به ارزش شش میلیارد ریال است برای ساخت حسینیه امام حسن مجتبی(ع) واقع در شهرری، خیابان آبان وقف کرده است.

گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا کنون هفت وقف جدید در شهرری به ثبت رسیده است که موقوفات علیرضا دبیر، آخرین آنهاست.