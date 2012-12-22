سه نمایشگاه هنری میهمان نگارخانه های شیراز

به گزارش خبرنگار مهر،هنرمندان شیرازی با تمامی مشغله های زندگی و در گیری های روزانه خود هنوز گوشه ای از وقت را به هنر اختصاص می دهند و نگارخانه ها نیز با همه کمی و کاستی های امکاناتی خود هر هفته پذیرای تعدادی از این هنرمندان و هنرشان هستند.

"به بهانه ی عصرهای بی کلاغ" مهمان مهر

عکسهای نوید حسامی با عنوان به بهانه ی عصرهای بی کلاغ از اول تا شش دی ماه مهمان نگارخانه مهر است.

به بهانه ی عصرهای بی کلاغ عصرها از ساعت17 تا 20 پذیرای علاقه مندان است.

"چپانیده ها" در وصال

نمایشگاه آثار نقاشی روی شیشه آثار نگین اوجی و افسون فروتن از اول تا شش دی ماه مهمان نگارخانه وصال است

چیانیده ها صبح ها از 9 تا 13 و عصرها از 16:30 تا 20:30 درنگارخانه شیوایی در مجموعه فرهنگی هنری وصال علاقه مندان را پذیرا است.

"عکس های سفر" در گالری حوزه هنری

نمایشگاه "عکس های سفر" شامل مجموعه عکس های ابراهیم حقیقی از تاریخ 30 آذر تا 7 دی ماه در گالری حوزه هنری فارس برگزار می شود

در این نمایشگاه حدود 22 عکس از مجموعه " سفر اول" از مجموعه عکس هایی که در بین سال های 1348 تا1352 در سفرهای دانشجویی توسط این هنرمند گرافیست و عکاس به صورت سیاه وسفید از مناطق ایران گرفته شده به نمایش گذاشته شده است.