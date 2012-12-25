مردم ایران منتظر رکوردشکنی تولیدات کشاوزی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از طرحهای کشاورزی و صنعتی با حضور رئیس جمهور در کشت و صنعت دهخدای اهواز اظهار کرد: خوشبختانه امسال بارش باران بسیار خوب بوده است و امیدواریم این باش تا فصل بهار ادامه داشته باشد ولی با وجود این مردم ایران در انتظار رکورد شکنی تولید محصولات مختلف کشاورزی در کشور باشند.

وی افزود: البته در فص زارعی گذشته هم وضع تولید مناسب بود ولی امسال با توجه به بارشهای مناسب صورت گرفته انتظار می رود 1.8 میلیون تن تولید در بخش کشاوزی داشته باشیم که این رقم از میزان پیش بینی شده از برنامه پنجم توسعه کشور هم بیشتر است.

خلیلیان عنوان کرد: در حالی به این رکورد تولید دست خواهیم یافت که کشور در مدت اخیر سخت ترین تحریم های دشمنان(به گفته خودشان) را تجربه می کند. با وجود این همه فشار فعالان کشاورزی کشور همچنان سرحال و بالنده در حال تولید و فعالیت هستند.

وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: در هشت ماهه نخست امسال صادرات محصولات کشاورزی از نظر وزنی 15 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه داشته است که نشان از موفقیت به دست آمده کشور در این بخش دارد. سال قبل 5.5 میلیون دلار صادرات داشتیم که بی شک امسال به این وضع بارندگی این میزان بازهم افزایش خواهد یافت.



خلیلیان عنوان کرد: در سال 1391 کارگروه توسعه ملی به ریاس رئیس جمهور تشکیل شد که با جلسات برگزاری شده این کارگروه در سطح ملی، استانی و شهرستانی گامهای فراوانی برای توسعه کشاورزی در نقاط مختلف کشور برداشته شده است و خلا تاریخی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از این طریق برطرف شد. اعتباری که امسال در مرحله اول برای این کارگروه اختصاص یافت 6 هزار میلیارد تومان بود که در مرحله دوم سه هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن افزوده شد. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و قول مساعد رئیس جمهور قرار است هفت هزار میلیارد تومان دیگر اعتباری نیز در اختیار این کارگروه برای توسعه بخش کشاورزی کشور اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: آثار این طرح از ابتدای سال آینده در کشور مشاهده خواهد شدو باعث ایجاد فرصت های بی شمار شغلی در کشور خواهد شد. این طرح بی شک می تواند بیکاری در روستاها را نیز ریشه کن می کند.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: همچنین 429 میلیارد تومان با نرخ هفت درصد و 253 میلیارد تومان با نرخ 13 درصد در اختیار طرح های توسعه کشاورزی استان خوزستان قرار گرفته که تاکنون دو هزار و 430 طرح در خوزستان از این اعتبارات استفاده کرده اند و این امر نوید بخش آینده ای درخشان برای کشاوری خوزستان خواهد بود.