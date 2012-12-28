کانون هنر در جزیره قشم راه اندازی می شود

ابراهیم محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از دغدغه های حوزه فرهنگی قشم را تربیت مربیان بومی عنوان کرد که این مهم یکی از اهداف فعالیت های وسیع مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس خواهد بود.

محمد نژاد در تشریح فعالیت های این مجتمع اظهار داشت: مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس در دو ماهه گذشته فعالیت هایی را به طور جدی آغاز کرده که عمده فعالیت های این مرکز فرهنگی هنری بر تشکیل دوره های آموزشی متمرکز است.

محمدنژاد تبیین کرد: آموزش رشته هایی همچون تئاتر یا برخی سازهای موسیقی که سابقاً به دلایلی از جمله نبود مربی تشکیل نمی شده امروز در برنامه های این مجتمع قرار دارد.

وی ادامه داد: ما به دنبال تشکیل کانون هنر قشم هستیم که به زودی نشستی در این زمینه برگزار خواهد شد. پس از تشکیل این کانون، تمامی فعالیت های مجتمع فرهگی هنری خلیج فارس از طریق کانون هنر قشم، انجام خواهد شد.

محمدنژاد گفت: مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس علاوه بر بخش های آموزش رشته های هنری، در نظر دارد در بخش های دیگری همچون برگزاری جشنواره ها، عملیات نمایشگاهی، نقد و بررسی فیلم و تئاتر، کارگاه های آموزشی برگزار کند.

وی در زمینه آموزش موسیقی به بکارگیری مربیان ویژه بانوان اشاره کرد و اظهار داشت: این مجتمع، در سایر رشته های هنری از جمله هنرهای تجسمی، سابقاً تنها در بخش کودکان فعال بوده که امروز در شاخه های دیگر هنرهای تجسمی از جمله منبت، معرق، مجسمه سازی و... با استفاده از مربیان مجرب برگزار خواهد شد.

مسئول انجمن هنرهای تجسمی قشم ادامه داد: در بخش خوشنویسی نیز بیشتر علاقه مندان در زمینه نستعلیق و خط تحریری هستند.

محمد نژاد در مورد کلاس های آموزشی عروسک سازی مجتمع گفت: دوره بعدی این کلاس ها مربوط به عروسک های نمایشی است که احتمالاً در بهمن ماه با اعزام مربی از مرکز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بخش های دیگر کلاس های آموزشی به آموزش فتوشاپ، کورل دراو و فری هند از رشته های رایانه ای اشاره کرد. محمدنژاد کتابخانه تحصصی را نیز از پی گیری های جدی خود دانست.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس با اشاره به تشکیل هیئت امنای انجمن شعر قشم اظهار داشت: هر پنج شنبه کارگاه شعر با حضور شاعران قشم در سالن این مجتمع برگزار می شود. در جلسه گذشته، اعضای هیئت امنای جدید انجمن شعر قشم با برگزاری انتخابات و رای گیری از اعضای انجمن تعیین شد که به ترتیب حایز بالاترین آراء حامد محمدزاده، امینه دریانورد و علی آموخته نژاد، حسین حسینی و زهرا اسداللهی به عنوان اعضای ثابت، و جلال مظاهری و سیمین تیمار نیز به عنوان عضو علی البدل انجمن شعر قشم معرفی شدند و صدیقه اسلامی به عنوان بازرس انجمن شعر قشم انتخاب شد.

محمدنژاد گفت: در بخش داستان نویسی نیز با برگزاری کلاس های فشرده با اعزام اساتید داستان نویسی از تهران برگزار در این مجتمع خواهد شد.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس به تشکیل انجمن قرآن و نهج البلاغه با محوریت حفظ، قرائت و ترتیل اشاره کرد و در مورد شرکت کودکان نیز در دوره های آموزشی فرهنگی هنری مجتمع به خبرنگار مهر گفت: کودکان به استثنای بخش های فیلم، عکس و کارگاه شعر در سایر رشته های هنری حضور دارند.

محمد نژاد در تبیین دوره های آموزشی فیلم و عکس اظهار داشت: در این بخش، آموزش عکاسی و تصویر برداری در برنامه های آموزشی مجتمع است که بناست پس از پخش فیلم های هنری، جلسات نقد و بررسی نیز برگزار شود.

وی در بخش نمایش به خبرنگار مهر گفت: اگرچه انجمن سینمای جوان را در قشم نداریم اما به فکر تشکیل این انجمن هستیم و بناست در راستای حمایت از این رشته، همزمان با مرکز، دوره های آموزشی فیلم سازی را برگزار کنیم.

وی به دو گروه ثبت شده در این رشته هنری اشاره داشت خبر از ثبت سایر گروه های نمایشی قشم داد.

محمدنژاد در تبیین دوره های آموزشی رشته هنری نمایش به خبرنگار مهر گفت: این کلاس ها همراه با آموزش و اجرای نمایشنامه ای است که در حین آموزش در هر جلسه اجرا خواهد شد.

وی گفت: پی گیر تشکیل انجمن بانوان هنری قشم هستیم که شامل بانوان در تمامی رشته های هنری است و به زودی انجام خواهد شد.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس با اشاره به نمایشگاه عکس خلیج فارس در نگارخانه آفتاب، از عرضه آثار هنرمند این رشته امیر غلامی خبر داد و گفت این نگارخانه همچنان آماده ارائه آثار نمایشگاهی هنرمندان قشم است.

وی ادامه داد: نمایشگاه بعدی نگارخانه با موضوع محرم، کار مشترکی از هنرمندان قشم و بندرعباس است که از دهه دوم دی ماه شروع خواهد شد.

محمد نژاد در پایان خبر از اقدامات اولیه این مرکز فرهنگی جهت راه اندازی دانشکده علمی کاربردی در قشم داد که تا سال آینده مهیا خواهد شد.