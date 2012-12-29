اختصاص اعتبار ویژه برای شهر تازه تاسیس امامزاده عبدالله آمل

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات شهر تازه تاسیس امامزاده عبدالله آمل افزود: توسعه بخش و شهر امامزاده عبدالله با توجه به ظرفیت های بالای این منطقه خواست همه مردم و مسئولان شهرستان است.



وی افزود: با مصوبه دولت سه روستای اسکو محله، امامزاده عبدالله و کاسمده به شهر امامزاده عبدالله ارتقا یافته و شهردار پیشنهادی شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله به تائید استانداری مازندران رسیده و بزودی حکم شهردارجدید ابلاغ خواهد شد.



فرماندار آمل، از اختصاص دو میلیارد ریال اعتبار برای حفر و تجهیز دو حلقه چاه کشاورزی و برقی کردن آنها به شورای اسلامی روستای کاسمده بخش امامزاده عبدالله خبر داد.

اکبرزاده از اختصاص شش میلیارد ریال اعتبار جدید برای تسریع در ساخت کمربندی نیمه کاره جاده چمستان، امامزاده عبدالله و اتصال به جاده هراز این شهرستان خبر داد.



وی گفت: با وجود پیگیری های وجلسه های زیاد هنوز کمربندی غربی آمل که تاثیرزیادی در کاهش ترافیک شهری ناشی از ورود خودروهای سنگین به داخل شهر دارد، متاسفانه همچنان نیمه کاره مانده و بدهی های معوقه به پیمانکاران از دلایل کندی این طرح است.



فرماندار آمل افزود: طول این جاده حدود 10کیلومتر بوده و مقرر شده با دستور مدیرکل راه و شهرسازی مازندران یک مسیر از این کمربندی تا پایان امسال بهره برداری می شود.



