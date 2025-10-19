فضلی: ورودی شهر امامزاده عبدالله نیازمند مناسب سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله فضلی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشکلات موجود در ورودی شهر امامزاده عبدالله و شهرستان آمل افزود: از زمان تأسیس این شهر تاکنون چهره ورودی امامزاده عبدالله متناسب با شأن مذهبی و جایگاه مردمی آن نبوده و نیازمند مدیریت واحد برای زیباسازی است.
وی اظهار داشت: مسیر ورودی از محدوده شرکت تا پمپ بنزین جمشیدی و همچنین بلوار مرکزی باید با اجرای روشنایی و فضاسازی مناسب ساماندهی شود؛ اما تاکنون همکاری لازم از سوی راهداری و حملونقل جادهای صورت نگرفته است.
رئیس شورای اسلامی امامزاده عبدالله با اشاره به طرحهای ترافیکی در دست بررسی گفت: موضوع اجرای میدان ورودی غرب مازندران در محدوده شهر امامزاده عبدالله (ع) و بیمارستان امام خمینی ره و همچنین احداث میدان از جمله پروژههای مهم برای تسهیل تردد شهروندان است.
وی افزود: این طرحها پس از تصویب در شهرستان آمل باید در شورای ترافیک استان بررسی میشد؛ اما بهدلیل عدم ارائه نقشههای فنی از سوی شهرک صنعتی و برخی دستگاهها، اجرای آنها متوقف مانده است.
فضلی خواستار طرح دوباره این موضوعات در شورای ترافیک استان شد و تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان نقش تعیینکنندهای در پیشبرد پروژههای شهری دارد.
وی با بیان اینکه عرض کم خیابان در تقاطع هراز موجب بروز مشکلات ترافیکی شده است، گفت: افزایش عرض این محور برای عبور همزمان خودروها باید هرچه سریعتر انجام شود.
فضلی همچنین از وضعیت نامناسب روشنایی مسیرهای منتهی به امامزاده عبدالله انتقاد کرد و افزود: تجهیزات روشنایی در اختیار راهداری قرار گرفته اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، که این موضوع موجب احساس ناامنی در ساعات شب میشود.
رئیس شورای اسلامی امامزاده عبدالله در ادامه به موضوع کمربندی شهر اشاره کرد و گفت: این مسیر تنها با یک لاین دوطرفه اجرا شده و تکمیل آن نیازمند تأمین اعتبار و حمایت دستگاههای استانی است فضلی ضمن قدردانی از فرماندار آمل برای جمعآوری نخالهها و زبالههای مسیر کمربندی بر لزوم تخصیص بودجه برای تکمیل پروژه تأکید کرد
تعیین تکلیف حریم شهری در دستور کار شورا
وی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین محدوده و حریم شهر امامزاده عبدالله اظهار داشت: پیگیری این موضوع در دستور کار شورای اسلامی شهر قرار دارد و با همکاری دستگاههای مسئول تلاش میشود مشکلات زیرساختی و عمرانی شهر به شکل پایدار و اصولی برطرف شود
حجت الاسلام والمسلمین برسمنانی امام جمعه امامزاده عبدالله (ع) با اشاره به درآمدهای حاصل از شهرک صنعتی گفت: ارزش افزوده این شهرک حدود ۱۰ درصد است که مانند دیگر شرکتها، تنها ۳ درصد آن به شهرداری شهر مجاور اختصاص مییابد و سهم دهیاریها نیز بهصورت درصدی اندک محاسبه میشود.
وی افزود: سهم شهرداری امامزاده عبدالله ع از ارزش افزوده شهرک صنعتی به یک دهم یا حتی یک هزارم درصد میرسد و عملاً تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای شهر ندارد امام جمعه تأکید کرد با توجه به تعداد زیاد دهیاریها و شهرداریها در سطح کشور، سهم کوچک هر شهرک صنعتی نمیتواند به صورت محسوس بازگردد.
برسمنانی همچنین تصریح کرد: تلاشهای مختلف برای پیگیری این منابع از طریق مکاتبات قانونی و مسئولان ذیربط در حال انجام است تا به حد امکان درآمدهای ناشی از شهرک صنعتی به عمران و توسعه شهر بازگردد.
