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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

جامع به مهر خبر داد:

سردترین و گرم ترین نقاط فارس طی 24 ساعت گذشته/سرما ادامه دارد

سردترین و گرم ترین نقاط فارس طی 24 ساعت گذشته/سرما ادامه دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: سردترین و گرم ترین نقاط استان طی 24 ساعت گدشته به ترتیب صفاشهر با دمای هوای منفی 9 درجه و لامرد با دمای هوای مثبت21درجه بودند.

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی این مدت شیراز نیز در گرم ترین زمان دارای دمای هوای مثبت12 درجه و در سردرترین زمان دارای دمای هوای منفی  یک درجه بوده است.

وی اضافه کرد: تا اواخر هفته سرمای هوا ادامه دارد اما شاهد کاهش دما در سطح استان فارس نخواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان فارس در مورد وضعیت هوای استان نیز بیان کرد: براساس نقشه های پیش بینی هوا، جوی نسبتا پایدار برروی استان وجود دارد که این وضعیت سبب آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط و غلظت نسبی مواد آلاینده در سطح استان می شود.

کد مطلب 1779432

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