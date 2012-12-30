سردترین و گرم ترین نقاط فارس طی 24 ساعت گذشته/سرما ادامه دارد

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی این مدت شیراز نیز در گرم ترین زمان دارای دمای هوای مثبت12 درجه و در سردرترین زمان دارای دمای هوای منفی یک درجه بوده است.
وی اضافه کرد: تا اواخر هفته سرمای هوا ادامه دارد اما شاهد کاهش دما در سطح استان فارس نخواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان فارس در مورد وضعیت هوای استان نیز بیان کرد: براساس نقشه های پیش بینی هوا، جوی نسبتا پایدار برروی استان وجود دارد که این وضعیت سبب آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد متوسط و غلظت نسبی مواد آلاینده در سطح استان می شود.
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