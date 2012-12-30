جامع به مهر خبر داد: سردترین و گرم ترین نقاط فارس طی 24 ساعت گذشته/سرما ادامه دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان فارس گفت: سردترین و گرم ترین نقاط استان طی 24 ساعت گدشته به ترتیب صفاشهر با دمای هوای منفی 9 درجه و لامرد با دمای هوای مثبت21درجه بودند.