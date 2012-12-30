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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

حجت الاسلام قلی زاده:

160 مسجد بهارستان پتانسیل عظیمی در جذب جوانان است

160 مسجد بهارستان پتانسیل عظیمی در جذب جوانان است

بهارستان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهارستان گفت: وجود 160 مسجد فعال در بهارستان می تواند پتانسیل خوبی در جهت جذب و هدایت جوانان به مساجد باشد.

حجت الاسلام پرویز قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جهت بهسازی و افزایش کمی و کیفی کانونهای فرهنگی و هنری مستقر در مساجد شهرستان و جذب جوانان و پرورش نیروهای مستعد شهرستان در راستای هدایت آنان جلسه ای با حضور امام جماعت و مسئولین مساجد بخش بوستان از توابع شهرستان بهارستان برگزار شد.

این مسئول در ادامه سخنان خود توجه به کانونهای فرهنگی هنری را یکی از اهداف و برنامه های این اداره اعلام و عنوان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران، افزایش کمی و کیفی کانونهای فرهنگی هنری مستقر در مساجد شهرستان بهارستان سرلوحه فعالیتهای این اداره قرار گرفته است.

وی ضمن اشاره به وجود 160 مسجد در شهرستان بهارستان، آن را به عنوان پتانسیل عظیم و بزرگی برای جذب جوانان و هدایت آنان برشمرد.

کد مطلب 1779584

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