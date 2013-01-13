خودکفایی از واردات 38 دانش ‌فنی پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیات امروز جشنواره پژوهش و فنآوری صنعت نفت درباره مهمترین برنامه های دستیابی ایران به دانش فنی و لیسانس تولید محصولات پتروشیمی در کشور، گفت: تاکنون متخصصان و دانشمندان ایرانی به دانش فنی و لیسانس 38 محصول پتروشیمیایی دست یافته اند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: هم اکنون تمرکز فعالیت‌های پژوهشی در صنعت پتروشیمی بر روی دستیابی به دانش فنی و فنآوری در حوزه‌های فرایندی، کاتالیست و مواد شیمیایی است.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه براساس اهداف چشم انداز صنعت پتروشیمی ایران باید به بزرگترین تولیدکننده دانش فنی و فنآوری های نوین در سطح منطقه خاورمیانه تبدیل شود، اظهار داشت: همزمان با دستیابی به این فنآوری های نوین، تولید تجاری این فرآورده های علمی و پژوهشی هم در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با اشاره به عدم تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید تجاری دانش فنی بومی تولید محصولات پتروشیمی در کشور، یادآور شد: بر این اساس با توجه به واگذاری اکثر طرحها و پروژه های جدید پتروشیمی به بخش خصوصی، راهکارهایی برای تولید بومی و تجاری این محصولات علمی و فنآوری های نوین تعریف شده است.

وی با بیان اینکه دولت باید از محل واگذاری برخی از شرکت‌های پتروشیمی بودجه ای را به طرح های تجاری سازی دانش های فنی در صنعت پتروشیمی اختصاص دهد، تبیین کرد: در صورت اختصاص این منابع مایل و اعتباری طرحها تجاری سازی دانش فنی در صنعت پتروشیمی وارد مرحله اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

بیات با تاکید بر اینکه در آینده ایران می تواند به یکی از کشورهای صادرکننده دانش فنی تولید محصولات پتروشیمی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش وابستگی به خارجی ها، راهکاری برای مقابله با تحریمهای استکباری غرب است.