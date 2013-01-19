هدف از کشتار شیعیان پاکستان ایجاد تفرقه بین مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه طی پیامی با اشاره به کشتار شیعیان پاکستان آورده است: خبر حادثه های خونبار پاکستان دل هر انسانی را به درد می‌آورد. کشتار بی‌رحمانه شیعیان مظلوم شهر کویته پاکستان توسط گروه های تروریست وهابی، چیزی نیست که به آسانی بتوان از کنار آن گذشت. مدتی است که مردم مظلوم این شهر آماج حملات تروریست ها قرار می گیرند و به صورت انفرادی یا جمعی به شهادت می‌رسند، زائران سید الشهدا (ع) تنها و تنها به جرم زیارت مزار امام خود در میانه راه مورد حمله قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند و این همه در برابر چشمان مدعیان حقوق بشر و آزادی قرار می‌گیرد و مجامع بین‌المللی راه سکوت را پیش می‌گیرند.

در ادامه این پیام آمده است: تردیدی نیست که هدف از این فتنه سازمان یافته، ایجاد تفرقه در میان مسلمانان و تبدیل روح برادر دوستی، به برادر‌کشی است. و پر واضح است که از اختلاف مسلمانان تنها آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ایادی آنان سود می‌برند.



در ادامه آمده است: جای آن دارد که دولت پاکستان ضمن تفقد و دلجویی از بازماندگان حادثه های خونبار اخیر، و جامه عمل پوشاندن به خواسته های به حق شیعیان پاکستان، با تدبیر لازم زمینه استقرار امنیت را فراهم آورده و نقشه دشمنان اسلام را ناکام گذارد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه تاکید کرده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن محکوم کردن حوادث خونبار اخیر در کشور برادر پاکستان‌، و تسلیت آن به بازماندگان و خانواده محترم جان باختگان، دستگیری و به مجازات رساندن عوامل این حادثه و برقراری امنیت کامل جانی و مالی برای شیعیان این کشور را از دولت پاکستان خواستار است.



جامعه مدرسین همچنین در پیامی درگذشت مرحوم علامه مجاهد قاضی حسین احمد را تسلیت گفت.



در این پیام آمده است: درگذشت مرحوم علامه مجاهد قاضی حسین احمد رئیس فقید شورای عالی همبستگی ملی پاکستان موجب تأثر و تألم اینجانب گردید .



در ادامه آمده است: مرحوم قاضی حسین احمد مجاهدی نستوه و خستگی ناپذیری بود که عمر با برکتش را در راه اسلام و وحدت مسلمانان سپری نمود .

در ادامه تاکید شده است: فقدان این عالم بزرگوار ضایعه ای بزرگ به شمار می رود اما مجاهدت های او در راه مبارزه با استکبار و حفظ وحدت مسلمانان او را در یادها ماندگار خواهد نمود .



جامعه مدرسین در ادامه این پیام آورده است: وفات این مجاهد وارسته را به مسلمانان جهان ، ملت صبور و مقاوم و علمای شیعه و سنی پاکستان ، همچنین بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و برای بازماندگان آن فقید سعید صبر و تداوم راه ایشان را از خداوند متعال مسألت دارم .

