جاده قم - گرمسار؛ پروژه نامهربانی که ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرض کنید روی بدن ماری سیاه و پر پیچ و خم که مدام جان می‌گیرد در جاده‌ای غیراستاندارد، نا امن و دارای مشکلات فنی در کویر و با امکانات محدود مسیری با طول 150 کیلومتر بیابانی، یکنواخت، خسته کننده و خواب آور که هیچ‌گونه تعمیرگاه یا آبادی و حتی پمپ بنزین ندارد حرکت می‌کنید.



محور نا‌امنی که وزارت راه بدون هماهنگی با پلیس راه نسبت به گشایش آن اقدام کرد و در آن علائم راهنمایی و رانندگی، خط‌کشی صحیح و نصب گاردریل و اصلاح شانه‌ها انجام نشده و در یک سال و 6 ماه که از افتتاح آن می‌گذرد، بیش از 150 مورد تصادف رخ داده که جان بیش از 50 نفر را در صحنه گرفته و بسیاری را راهی بیمارستان کرده و باعث ایجاد خسارات مالی و خطرات و مشکلات زیاد برای مردم شده است.



این مار بی خط و خال جاده قم - گرمسار است. جاده‌ای که امروز به جاده مرگ معروف شده و وجود مشکلات اساسی در جاده قم به گرمسار و وقوع حوادث ناگوار موجب شده که این جاده در یک ماه به رکوردارترین جاده ایران در وقوع تصادف و مرگ و میر تبدیل شود و درآبان‌ماه سال جاری به دلیل آمار بالای مرگ و میر، در فهرست 10جاده خطرناک‌ ایران جای گیرد.

جاده قم به گرمساربه طول 150 کیلومتر و باند دوم کنارگذر گرمسار 7 کیلومتر با اعتبار 80 میلیارد تومان احداث و پنجم خردادماه 90 توسط رئیس جمهور افتتاح شد.



ویژگی: احداث جاده قم - گرمسار بین سه شهر قم، تهران و گرمسار تقسیم شده و در این بین 60 کیلومتر در استان تهران و 72 کیلومتر از این مسیر در حوزه استحفاظی استان قم است.



محور قم - گرمسار با مشخصات راه اصلی ساخته شده و با عرض تمام شده 11 متر و دارای 2 خط عبور سه متر و 65 سانتیمتری و 2 شانه آسفالته یک متر و 80 سانتیمتری در 2 طرف است.



مزایا: جاده قم - گرمسار به عنوان تقویت کننده اصلی کریدور مرکزی حمل و نقل کشور، غرب، جنوب غربی و جنوب کشور را به شرق متصل می‌کند و با کاهش 100 کیلومتری مسیر قم به مشهد، باعث کاهش 2 ساعت و نیمه این مسیر و صرفه جویی در وقت و مصرف سوخت می‌شود و ترافیک عبوری از سمت جنوب و غرب کشور که از طریق مسیر قم - تهران - گرمسار در حرکت هستند کاهش می‌‌‌دهد.



جاده قم - گرمسار این مزایا را داشت اما در حال حاضر عبور از این مسیر به قیمت جان مسافران تمام می‌شود.



دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است. به راستی مسئول کشته شدن این تعداد انسان بی گناه کیست؟

دلایل تصادفات: کارشناسان عدم رعایت علائم راهنمایی و رانندگی، اعم از سرعت و سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو و نداشتن سرعت مناسب با محل، ناتوانی راننده در کنترل خودرو و رعایت نکردن فاصله طولی را علت تصادفات بیان کرده‌اند اما بالابودن آمار کشته و مجروح‌ها غیر از این موارد، پایین بودن میزان امنیت این محور است.



بیشتر تصادف‌ها از گرمسار به سمت قم اتفاق افتاده، یعنی خستگی راننده را در پی داشته زیرا به دلیل یک نواختی جاده و کویری بودن آن راننده دچار خستگی شده و در کیلومترهای آخر منحرف می‌شود.



اما دلیل تصادف‌ها تنها این نبود.



معایب جاده قم - گرمسار: این جاده در کیلومتر40 تا 50 دارای دو نقطه حادثه‌خیز است که بیشترین تصادفات منجر به فوت در این محدوده رخ داده است.



ارتفاع جاده در برخی از نقاط از جمله چند نقطه حادثه‌خیز تا سه متر نیز می‌رسد که این ارتفاع زیاد باعث شده که خودروها در صورت کوچک‌ترین سانحه از جاده منحرف و واژگون شوند.



نداشتن شانه خاکی مناسب، عرض کم جاده، سبب شده که هر راننده‌ای که در حال سبقت از روبرو است هنگام فرار از تصادف واژگون ‌شود.

محور قم - گرمسار به دلیل مشکلات جاده‌ای از جمله دو طرفه بودن با عرض کم و پیچ‌های غیرفنی و ظرفیت محدود تردد وسائل نقلیه، به لحاظ امنیت ترافیک مورد تأیید پلیس راه نبود زیرا امکان این هست که خودروهایی که از کنار یکدیگر عبور می‌کنند با کوچکترین انحراف با یکدیگر برخورد کنند.



عرض کم جاده اجازه هیچ مانوری را به کسی نمی‌دهد، عرض شانه راست یک متر و 80 سانتیمتر است که چنانچه یک تریلر با 2 متر و 60 سانتی متر توقف کند، بطور مسلم در سطح جاده قرار می‌گیرد یا اگر وسیله نقلیه‌ای در حال سبقت باشد و کسی بخواهد به او راه بدهد، امکان کمک به وسیله نقلیه روبرویی وجود ندارد.



در حالی که براساس قانون در هر 50 کیلومتر از جاده‌های خارج از شهر باید نیروهای امدادی مستقر شوند اما این اتفاق که نیفتاده هیچ، عرض و حاشیه کم جاده باعث شده که حتی اگر خودروهای امدادی و خدماتی بخواهند امدادرسانی کنند، راه بسته می‌شود.



در حالی که براساس قانون باید در ابتدا و انتهای هر آزادراه یا جاده‌ای پاسگاه پلیس راه وجود داشته باشد وجود کانکس پلیس به جای پاسگاه پلیس در جاده و عدم حضور دائمی پلیس راهنمایی و رانندگی یکی از مهمترین دلایل بروز تصادفات بسیار در این جاده تلقی می‌شود.



نبود پاسگاه‌های پلیس راه، پمپ‌بنزین، روشنایی کافی، پایگاه‌های امدادی، مسجد، مجتمع‌های رفاهی، خدماتی، تفریحی، اقامتی، رستوران و محل استراحت از دلایل خستگی رانندگان و رخ دادن حوادث دلخراش است.



فاصله زیاد بین پارکینگ‌ها، عبور گله‌های بزرگ احشام بویژه شتر از عرض جاده که تصادفات زیادی را بوجود آورده، وجود روستاهای کنار جاده، عدم تناسب ظرفیت راه و تکمیل نبودن زیرگذر در این مسیر مشکلات زیادی را بوجود آورده است.



در این خصوص اعمال محدودیت‌ها برای عبور خودروهای مختلف گذاشته شد اما راه حل قطعی برای اصلاح کاستی‌ها و نقایص ایمنی در این جاده نبود.

از ناامنی این جاده بسیار نوشته‌اند اما به نظر می‌رسد تا کنون بیان انتقادها، اظهار نظرها و هشدارهای مسئولان و کارشناسان و رسانه‌ها آن طور که باید، گوش شنوایی نداشته چرا که هنوز مرگ در این جاده حضوری پررنگ دارد .



هنوز موقع افتتاح جاده گرمسار نرسیده است



محمد رضا قلندر، مدیرکل سابق راه وشهرسازی استان قم گفته بود: پروژه آزادراه قم - گرمسار از پروژه‌های مهر ماندگار است که باید تا قبل از پایان دولت دهم به پایان برسد و به همین دلیل تمامی موارد ایمنی در آن مثل افزایش عرض جاده، ایمن‌سازی‌ و آرام‌سازی‌ شانه خاکی با کاهش شیب، همزمان با ساخت آزادراه در حال انجام است و باید تا مردادماه 92 به پایان برسد.



از این گفته برداشت می‌شود که، جاده قم - گرمسار دو سال و دو ماه زودتراز موعد افتتاح شده زیرا در پنجم خردادماه 90 افتتاح شد اما مرداد 92 باید به پایان برسد؟



جای پرسش است که آقای مدیرکل، روزانه بطور میانگین از این محور چهار هزار و 200 تا هفت هزار خودرو تردد را ذکر کرده‌اند که با رفتن در این مسیر مدتی در وقت و انرژی صرفه جویی به عمل می‌آید. جان آدم‌ها مهم تر بود یا وقتشان؟؟



آقای رئیس جمهور حداقل اردیبهشت 92 این پروژه را به کارنامه خود اضافه می‌کردید.



در هر صورت این جاده با وجود کاستی‌ها افتتاح شد اما راهکارهایی هم برای کاهش تصادفات ذکر کردند.

وعده هایی که در حد شعار ماندند



قلندر با اشاره به این که چهار بانده کردن این مسیر از طرح‌های ملی است در این باره گفته بود: 13 کیلومتر جهت چهاربانده کردن محور قم - گرمسار با هزینه‌ای بالغ بر 6 میلیارد تومان توسط شرکت راه وتوسعه زیر بنایی حمل و نقل کشور در قم آغاز شده و در صورت تامین اعتبار، چهار بانده کردن کل محور قم - گرمسار تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.



سید رضا دهناد، معاون برنامه ریزی استاندار قم نیزگفته بود: برای حل مشکل تصادفات قصد داریم این محور را چهار بانده کنیم و وزارت راه بدنبال تعریض این اتوبان است و با چهار بانده شدن این محور از حجم ترافیک اتوبان قم - تهران نیز کاسته خواهد شد.



مدیرکل سابق راه و ترابری استان قم گفته بود: به زودی جاده قم ـ گرمسار 6 بانده می‌شود و تبدیل به آزادراه خواهد شد و تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پیش از اتمام دولت دهم این آزادراه احداث می‌شود.



احمد صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز اظهار داشت: آزادراه 6 بانده قم ـ گرمسار تا پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد که در غیر این‌صورت به طور حتم تا سه ماهه سال 92 از آن بهره‌برداری می‌شود و میزان اعتباری که برای این آزادراه پیش‌بینی شده معادل 150میلیارد تومان است.



به غیر از این دو راهکار، کارشناسان ایجاد پاسگاه‌های پلیس دراین جاده، لزوم توسعه و تعمیق آموزش‌ها، فرهنگ سازی در مورد شیوه رانندگی، توجه به قوانین و مقررات راهنمایی، پرهیز از رانندگی در حالت خواب آلودگی و حضور فیزیکی پلیس و عدم تردد وسایل نقلیه سبک در این جاده را سبب کاهش آمار تصادفات دانستند.

جواد دلاوری، معاون امورعمرانی استاندار و رئیس کمیسیون ایمنی راه‌های قم نیز بر ایمن سازی نقاط حادثه خیز در حوزه راه‌های استان تأکید کرده بود.



قلندر، مدیر کل سابق راه و شهرسازی استان قم نیز با بیان این که اجرای طرح تعریض این جاده از بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و در مجموع سه استان 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بهره برداری از آن مرداد سال 92 تعیین شده، گفته بود: این طرح به طول 150 کیلومتر است که 72 کیلومتر آن در استان قم، 30 کیلومتر در استان تهران و 48 کیلومتر نیز در استان سمنان قرار دارد و برای اجرای آن 150 میلیارد تومان اعتبارات دولتی و 300 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.



مهدی فراهانی، معاون اورژانس 115 قم نیز از راه اندازی نخستین ساختمان اورژانس 115 در کیلومتر 30 محور قم گرمسار خبر داده و گفته بود: تا پیش از این اورژانس 115 قم در یک کانکس به حادثه دیدگان سوانح رانندگی این مسیر کمک می کرد.



رئیس پلیس راه استان قم نیز از راه اندازی کانکس پلیس راه به همراه اورژانس به صورت شبانه‌روزی در کیلومتر 20 این محور خبر داده بود.



فریبرز واحدی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز گفته بود: در محدوده راه‌های استان تهران، ایمن‌سازی شیب‌های شیروانی انجام شده تا از واژگونی خودروها جلوگیری شود.



وی افزوده بود: در حال حاضر تیم‌های امدادی، راهداری، پلیس و اورژانس در سه‌ راهی چرمشهر مستقر هستند و قرار است با احداث راهدارخانه و یا پایگاه امداد ونجات مشترک این تیم‌ها به طور ثابت و شبانه‌روزی در این منطقه حضور داشته باشند.



به هر روی مشکلات این محور به حدی است که نیازمند یک چاره اندیشی جدی است تا مشکلات آن مرتفع و در نهایت امنیت جاده برای رانندگان برقرار شود.



گزارش از فاطمه محمدی