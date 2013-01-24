مسلمانان شیعه و سنی در مقابل دشمنان اسلام متحد باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی حافظجی در اولین شب هفته وحدت و میلاد حضرت محمد ( ص) که چهارشنبه شب با حضور علمای تشیع و تسنن و مسئولین و مردم شهرستان مرزی تایباد در مسجد جامع احناف اهل سنت تایباد برگزار شد با اشاره به اینکه ایجاد اختلاف می تواند وحدت را تضعیف کند افزود: ما مسلمانان بایستی اختلافات را از بین برده و سخنان و حرفمان یکی باشد تا دشمنان اسلام مایوس مانند همیشه مأیوس شوند.

حجت الاسلام محمد محدثی امام جمعه شهرستان تایباد نیز در این مراسم گفت: هفته وحدت برای این است که ما برادرانه در کنار هم زندگی کرده و قدر اسلام و قرآن را بدانیم.

وی با اشاره به گستاخی ها و توهین های دشمنان بیان داشت: اسلام امروز رو به گسترش است و هرروز دشمنان اسلام برای نابود کردن اسلام نقشه های خبیثانه ای می کشند.

امام جمعه تایباد افزود: امروز مسلمانان با وحدت و اتحاد می توانند جلوی توطئه های دشمنان اسلام را بگیرند و آنان را از فکر کردن برای نابودی اسلام پشیمان کنند.

وی بیان کرد: وحدت یک مسئله اسلامی و قرآنی است و مسلمانان بایستی ریسمان الهی را چنگ بزنند و متفرق نشوند.

مولوی حیدری امام جمعه اهل سنت مسجد مالک و الملک تایباد گفت: مسلمانان باید با وحدت در کنار یکدیگر زندگی کنند و اگر مشکلی برای هر مسلمانی رخ داد او را نجات دهند.

وی گفت: مسلمانان از ایجاد اختلاف بپرهیزند و نگذارند در بین آنها رخنه ای بوجود آید.

شهرستان مرزی با جمعیت تلفیقی تشیع و تسنن با وحدت و یکدلی در کنار یکدیگر سالهای سال زندگی می کنند.