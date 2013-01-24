ایمون زاید فرشته نجات میثاقیان شد/گلزنی 20 ثانیه ای

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان عصر پنجشنبه در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه یک بر صفر مقابل مقابل سایپا به برتری رسید.

در این دیدار که با حضور بیش از پنج هزار هوادار آلومینیوم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد، دو تیم در نیمه نخست موقعیت های چندانی روی دروازه یکدیگر ایجاد نکردند و شوت خطرناک محمود تیغ نورد کاپیتان آلومینیوم در دقیقه 45 به سمت دروازه سایپا را می توان تنها صحنه خطرناک این نیمه دانست.

اما در این نیمه روزبه شاه علی دوست بازیکن شماره چهار سایپا در دقیقه 30 پس از خطا بر روی بازیکن آلومینیوم و دریافت کارت زرد، به علت اعتراض به داور کارت زرد دوم را دریافت و از زمین مسابقه اخراج شد.

آلومینیوم نیمه دوم را با هجوم به سمت دروازه سایپا آغاز کرد و میلاد میداودی در دقیقه 53 یک موقعیت تک به تک را برای این تیم از دست داد.

اما در دقیقه 60 ایمون زاید مهاجم جدید آلومینیوم با تشویق گسترده هواداران آلومینیوم به جای جعفر بذری وارد میدان شد که بذری از این تعویض به شدت عصبانی شد و با اعتراض فراوان به روی نیمکت آمد.

اما ایمون زاید تنها 20 ثانیه پس از ورود به میدان با دریافت یک توپ در سمت راست محوطه جریمه سایپا و با یک شوت زیبا تک گل آلومینیوم را وارد دروازه حریف کرد و این درحالی بود که این مهاجم لیبیایی برای نخستین بار بود که در ترکیب آلومینیوم به میدان می رفت.

البته این بازیکن پیش از این نیز کارهای خارق العاده انجام داده و در دربی 75 پس از ورودش به زمین مسابقه تنها طی 10 دقیقه سه گل برای پرسپولیس به ثمر رسانده بود.

در ادامه آلومینیوم چندین موقعیت برای گلزنی به دست آورد که این موقعیت با بی دقتی مهاجمان این تیم و کار خوب رحمان احمدی دروازه بان سایپا تبدیل به گل نشد.

آلومینیوم با کسب پنجمین پیروزی خود در رقابتهای این فصل لیگ 24 امتیازی شد و همچنان در رده چهاردهم جدول باقی ماند و سایپا نیز پس از تجربه هشتمین شکست خود با 29 امتیاز در رده یازدهم جدول قرار گرفت.

آلومینیوم در شرایطی مقابل سایپا به برتری رسید که این روزها شایعه برکناری اکبر میثاقیان سرمربی این تیم به شدت قوت گرفته بود و به نوعی می توان ایمون زاید را فرشته نجات میثاقیان دانست.