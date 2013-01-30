خدمات آزمایش ژنتیکی بیماری تالاسمی در بیمارستان قائم (عج) مشهد ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ارائه خدمات مشاوره و آزمایش رایگان ژنتیکی بیماری تالاسمی در بیمارستان قائم (عج) خبر داد.

طیبه حمزه لویی با اشاره به اینکه مرکز مشاوره و آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه واقع در بیمارستان قائم (عج) با تجهیزات کامل و کادر هیئت علمی برجسته تنها مرکز دولتی شرق کشور به شمار می رود بیان کرد: ‌این مرکز تمامی خدمات مشاوره ای و آزمایشات مربوط به بیماری تالاسمی را پیش و در دوران بارداری به طور رایگان ارائه می دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد:‌‌ زوجینی که دچار بیماری تالاسمی مینور هستند می توانند پیش از تصمیم برای بچه دار شدن با مراجعه به این مرکز زیر پوشش مشاوره های تخصصی و تشکیل پرونده قرار گیرند و در زمان بارداری نیز از همان روزهای نخست و تا قبل از چهارماهگی باید به این مرکز مراجعه کنند.

تجهیز شبکه بهداشت شهرهای زیر پوشش دانشگاه به سامانه های الکترونیکی

مدیر توسعه شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اجرای طرح تجهیز شبکه بهداشت و درمان شهرهای زیر پوشش دانشگاه به سامانه های الکترونیکی همزمان با دهه مبارک فجر خبر داد.

حسین خوبان اظهار داشت :‌بر این اساس بیش از 860 دستگاه رایانه و 240 دستگاه رایانه کیفی برای نصب و راه اندازی در خانه های بهداشتی و مراکز بهداشتی درمانی روستایی با هزینه ای بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

وی منظور از اجرای این طرح را تامین زیر ساختهای پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان عنوان و خاطر نشان کرد: ‌این رایانه ها در اختیار تیم های سلامت پزشک خانواده قرار خواهد گرفت و تمامی فرم های آماری پرونده الکترونیکی بر اساس پرونده سلامت ملی در پرتابل کشوری ثبت خواهد شد.

موفقیت دانشجویان علوم پزشکی گروه آمار زیستی در آزمون دکترای تخصصی

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از موفقیت دانشجویان گروه آمار زیستی این دانشکده در آزمون سراسری مقطع دکترای تخصصی خبر داد.

محمد تقی پور با اشاره به اینکه تا کنون چهار دوره دانشجو کارشناسی ارشد آمار زیستی جذب این دانشکده شده اند اظهار داشت :‌ 100 درصد دانشجویان دوره اول و 70 درصد دانشجویان دوره دوم و سوم شرکت کننده در آزمون دکترای تخصصی موفق به پذیرش در دانشگاههای سراسری کشور شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت نفر از دانشجویان این دانشکده با رتبه های برتر در دانشگاههای تیپ یک از جمله تهران ، شهید بهشتی و تربیت مدرس در حال تحصیل هستند، بیان کرد:‌ با مساعدت های انجام شده دو نفر از دانشجویان دوره دکترا به عنوان اعضاء هیئت علمی این دانشکده جذب شدند.

امکان انجام تمامی اعمال پیچیده کولورکتال به روش کم تهاجمی در مشهد

به همت اعضاء هیئت علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان انجام تمامی اعمال پیچیده جراحی کولورکتال به روش کم تهاجمی فراهم شده است.

دانشیار و عضو گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه کولورکتال واژه ای است که جهت توضیح سرطان های کولون "روده بزرگ" و رکتوم بکار می رود بیان کرد :‌‌در حال حاضر تمامی اعمال کولورکتال از ساده ترین عمل ها که شامل پولیپ های روده بزرگ تا عملهای پیچیده سرطانهای روده به روش لاپاراسکوپی در مراکز درمانی قائم (عج) و امید قابل انجام است.

عباس عبدالهی انجام همزمان آندوسکوپی و لاپاراسکوپی را از دیگر توانمندی های این گروه برشمرد و تصریح کرد:‌ با استفاده از این روش می توان پولیپ های پیچیده ی دستگاه گوارش را بدون برش های گسترده خارج کرد.