هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر منطقه غرب کشور در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه فجر، نمایشگاه کتاب و عکس انقلاب در مجتمع فرهنگی- هنری فردوسی تویسرکان دایر شده است.

نمایشگاه کتاب انقلاب با برخورداری از یک هزار و 120 عنوان کتاب در قالب شش هزار و 370 جلد آماده استقبال از علاقمندان است.

کتاب های ارائه شده در این نمایشگاه در موضوعات مختلف حوزه کودک و نوجوان، ادبیات، روانشناسی، مذهبی، هنری، پزشکی و علمی به رشته تحریر در آمده اند.

به کتاب می توانند کتاب های مورد نظر خود را تا پایان دهه فجر با تخفیف 20 تا 30 درصدی از نمایشگاه کتاب انقلاب تهیه کنند.

همچنین عکس های مربوط به تحرکات انقلابی مردم تویسرکان در سال های 56 و 57 در نمایشگاه عکس انقلاب به نمایش درآمده است.

علاوه بر عکس های مستند هنرمند عکاس حسن آقایی، 80 اثر شامل نقاشی، گرافیک و رنگ روغن مربوط به 25 هنرمند انجمن هنرهای تجسمی تویسرکان زینت بخش این نمایشگاه هستند.

نمایشگاه عکس و تصاویر انقلاب نیز تا پایان دهه فجر آماده استقبال از عموم علاقمندان است

نمایشگاه عکس الوند در موزه کوهنوردی همدان گشایش یافت

ساختمان موزه کوهنوردی همدان همزمان با ایام دهه فجر با برپایی نمایشگاه عکس الوند برای بازدید عموم گشایش یافت.

این نمایشگاه که بابرگزاری مسابقه ای با همین عنوان از سوی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی همدان در سالجاری برگزار شد، حاصل حضور 64 عکاس از استان های مختلف کشور است.

براساس این گزارش، پس از برگزاری نمایشگاه در تاریخ 19 بهمن ماه سال جاری به سه نفر از صاحبان بهترین آثار به انتخاب هیئت داوران و با در نظر گرفتن نظرات بازدید کنندگان جوایز ارزنده ای اهدا شود.

همچنین مجموع آثار رسیده به این مسابقه در نهایت پس از تقسیم بندی در چهار حوزه مناظر طبیعی الوند، کوهنوردی و سنگنوردی در الوند، حیات وحش کوهستان الوند و تصاویر قله الوند، نظرات و آرای داوران جمع آوری شده است.

19 بهمن ماه آخرین مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی"شهر من‌ ملایر" اعلام شد

مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی " شهر من‌ ملایر" تا روز پنجشنبه 19 بهمن ماه جاری تمدید شد.

نخستین مسابقه عکس با موضوع "شهر من ملایر" اسفندماه سال جاری توسط شهرداری ملایر برگزار می شود و متقاضیان شرکت در این مسابقه می توانند آثار خود را به دبیرخانه مسابقه واقع در خیابان شهید مصطفی خمینی(ره) ملایر، ساختمان کریم خان زند، طبقه چهارم، روابط عمومی شهرداری ملایر ارسال کنند.

‌شهروندان می توانند طرح های انجام شده، نیمه تمام و خدمات عمومی که شهرداری ملایر در راستای رفاه حال آنها انجام داده را با بهره گیری از وسایلی چون دوربین حرفه ای، خانگی و موبایل به تصویر بکشند.

این مسابقه در سه موضوع مختلف تاریخ و پیشینه شهر ملایر، فرهنگ شهروندی و ملایر شهری برای کودکان برگزار خواهد شد.

تمامی آثار پذیرفته شده در نمایشگاهی که به منظور برپایی نخستین مسابقه عکاسی در ملایر دایر می شود، شرکت داده خواهد شد.

به تمامی عکس هایی که در بخش مسابقه راه پیدا کنند، گواهی شرکت در مسابقه اهداء خواهد شد.

اکران همزمان فیلمهای جشنواره فجر به ایجاد ظرفیتهای جدید فرهنگی می انجامد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان گفت: اکران همزمان فیلمهای جشنواره بین المللی فیلم فجر در همدان، به ارتقا تراز سینما در استان همدان و ایجاد ظرفیت های جدید فرهنگی با متغیرهای روز می انجامد.

علی‌اکبر فامیل کریمی با بیان اینکه سالن های مجهز همدان همزمان با تهران فیلم‌های جشنواره را اکران می کنند، گفت: انتخاب همدان به عنوان یکی از 10 استانی که فیلم های جشنواره در آن اکران می شود، گواه پتانسیل بالای فرهنگی در همدان است.

فامیل کریمی با بیان این که در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر، 24 هزار نفر می توانند به تماشای فیلم های جشنواره بنشینند، اضافه کرد: جشنواره بین المللی فیلم فجر با کمک هنر سینما، نوعی همدلی و همگرایی را در جامعه رواج می دهد.

فامیل کریمی گفت: یکی از اهداف اصلی دشمن به انزوا، یأس و نا امیدی کشیدن نظام است و جشنواره های این چنینی که شور و نشاط به همراه دارد، موتور محرکه ای است که به وسیله آن می توان پویایی و بالندگی را در جامعه گسترش داد.

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با اکران 27 فیلم از 14 تا 23 بهمن ماه در همدان برگزار می شود.

هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر منطقه غرب کشور در همدان برگزار می شود

هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر منطقه غرب کشور، 28 بهمن ماه در همدان برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این خصوص گفت: هفتمین جشنواره بین المللی شعر فجر منطقه غرب کشور با حضور استان های استان های کرمانشاه، کردستان، لرستان، ایلام، مرکزی و همدان برگزار می شود.

هادی فیض منش افزود: این جشنواره یک روزه 28 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی بوعلی سینا برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع اشعار در این جشنواره آزاد است و از هر استان، چهار شاعر برگزیده برای شرکت در این جشنواره انتخاب شده‌اند که در روز برگزاری جشنواره 30 قطعه شعر از اشعار این شاعران قرائت خواهد شد.