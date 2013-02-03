نگاه خواهران مبلغه به حوزه تبلیغات باید امروزی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه ظهر یک شنبه در نشست بصیرتی مسئولین هیئات مذهبی خواهران استان همدان افزود: در حوزه تبلیغ سرعت مبلغ و مبلغه باید با سرعت پیشرفت در جامعه هماهنگ شود.

وی با بیان اینکه در کنار سرعت، محتوا بخشی در حوزه تبلیغ نیز بسیار ضروری است، گفت: جمعیت جوان به ویژه قشر بانوان امروزه از سطح تحصیلات بالایی بر خوردار است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: عده ای از مبلغان خواهر که از لحاظ سواد و آگاهی به مسائل شرعی و مذهبی در سطح بالایی قرار دارند باید کار تبلیغ را از خوابگا های دانشجویی و از قشر تحصیلکرده آغاز کنند.

خوابگاه های دانشجویی و مراکز تفریحی باید در اولویت امر تبلیغ قرار گیرند

حجت الاسلام آزادیخواه با بیان اینکه خوابگاه های دانشجویی و مراکز تفریحی باید در اولویت امر تبلیغ قرار بگیرند، افزود: مساجد و حسینیه ها و یا هیئات مذهبی در اولویت دوم برای تبلیغ و بیان احکام شرعی و مذهبی قرار دارند چرا که مساجد به عنوان سنگر محسوب می شوند و ابتدای کار باید بیرون از سنگر ها آغاز شود.

وی عنوان کرد: مبلغان و مبلغات باید خود به سمت مردم بروند و منتظر شوند تا مردم برای راهنمایی سراغ آنها بیایند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه نگاه مبلغان و مبلغات باید تهاجمی بوده نه تدافعی، گفت: باید قبل از اینکه جوانان به سمت آسیب ها سوق پیدا کنند، آنها را آگاه و ارشاد کرد.

حجت الاسلام آزادیخواه عنوان کرد: هماهنگی در گفتمان ها و بررسی نقاط ضعف و قوت جلسات نکته مهم دیگری است که باید در امور تبلیغی به آن توجه شود.

وی با تاکید براقتباس از قرآن در مسائل فرهنگی مانند پوشش و گویش و سبک زندگی، اظهار داشت: بحث آسیب شناسی در حوزه مبلغان خواهر باید از خود آنان آغاز شود و باید کسانی که از جنس آنها نبوده ودر امر تبلیغ افراط و تفریط می کنند از جمع خود برانند.

وی با اشاره به اینکه عده ای از مداحان و یا مبلغان خواهر با سوء استفاده از اعتقاد مردم و محبت به اهل بیت (ع) منبع در آمدی به راه انداخته اند، افزود: مراسم روضه خوانی را به سمتی سوق دهید که ائمه سوق دادند.

وی عنوان کرد: مبلغات باید در اشاعه احکام شرعی و برگزاری مجالس روضه خوانی دقت و مراقبت لازم را انجام دهند.

بیان مسائل شرعی و آموزش قرآن باید در اولویت برنامه های هیئات مذهبی قرار گیرد

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان همدان نیز گفت: بیان مسائل شرعی و آموزش قرآن باید در اولویت هیئات مذهبی قرار گیرد.

حجت الاسلام محمد جمشیدی با تاکید براینکه داشتن سواد و مطالعه و شناخت ائمه و امامان جزء ضروریات یک مداح است، افزود: آسیب هایی که در این قشر وجود دارد از سه جهت است.

وی ادامه داد: یکی کسانی که تعمدا بر علیه دین اسلام و مذهب شیعه شبه افکنی می کنند و دوم کسانی که ناخواسته و غیرعمد وارد این حوزه می شوند و دیگر کسانی که در برابر این دو گروه سکوت اختیار می کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان همدان افزود: باید در برابر گروه اول از مکتب اسلام و شیعه دفاع کرد و در قبال گروه دوم آگاه سازی وآموزش را در برنامه قرار داد.

وی یکی از اهداف سازمان تبلیغات را ترویج دین مبین اسلام و سازماندهی امور بانوان مداح و مبلغه عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروزه در شهرستان همدان خرافات و شبهات وارد جلسات و مراسم روضه خوانی بانوان شده است.

وی ادامه داد: در برخی از مجالس و مراسم خواهران، افرادی هستند که به بیان رویا های دروغین می پردازند و از سادگی و اعتقادات مادران سوء استفاده می کنند.

وی عنوان داشت: بزودی تمام هیئت های مذهبی خواهران در سطح شهرستان همدان ساماندهی شده و برای تشکیل هیئت فرایندی را طی می کنند.

حجت الاسلام جمشیدی اضافه کرد: مبلغه های شهرستان همدان موظف به گذراندن دوره های آموزشی در سطوح مقتل شناسی، قرآن و احکام و مسائل شرعی بوده و پس از پایان دوره کارت عضویت دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: با کسانی که بدون کارت عضویت در مجالس روضه خوانی و یا هیئات مذهبی حاضر شوند، برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان همدان گفت: بازرسانی از سوی اداره تبلیغات تعیین شده اند که به طور محسوس و نا محسسوس برای جلوگیری از رواج خرافات و آسیب ها در مجالس حضور می یابند.