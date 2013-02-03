برگزاری جشن ازدواج 84 نوعروس زیر پوشش کمیته امداد در شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اصغرزاده از برگزاری جشن ازدواج 84 نوعروس زیر پوشش این نهاد خبرداد.

وی گفت: همزمان با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در مراسمی 84 نوعروس زیرپوشش این نهاد آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.



وی بیان کرد: درپایان این مراسم به نوعروسان 840 میلیون ریال کمک هزینه ازدواج اهدا شد.

جذب شش میلیارد ریال کمک خیران در شهرستان کوهرنگ

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کوهرنگ گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش ازشش میلیارد و 409 میلیون ریال کمک خیران و حامیان ایتام جذب شده است.



فریدون فاضلی افزود: این شهرستان در جذب وتوسعه مشارکتهای مردمی رتبه نخست استان را دربین شهرستان ها به خود اختصاص داده است.



وی بیان کرد: این کمکها در ساخت و تعمیر منازل مسکونی مددجویان، کمک به بیماران، تهیه مواد غذایی و کمک به ایتام هزینه شده است.

نام نویسی از 30 حامی ایتام در شهرستان اردل



مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان اردل گفت: 30نفر از خیران شهرستان اردل برای حمایت از ایتام نام نویسی کرده اند.



بهرام صالحی افزود: این افراد ماهانه 100 هزار ریال به حساب هر یتیم واریز می کنند.



وی بیان کرد: حامیان ایتام علاوه بر کمکهای نقدی مشکلات مسکن، امور تحصیلی ، واشتغال خانواده ها را بررسی و مرتفع می کنند.

وی ادامه داد: این 30نفر نقش بسزایی در تامین نیازهای ایتام تحت حمایت خود دارند.

نام نویسی از 10 هزار نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل روستایی

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان چهارمحال وبختیاری گفت: تاکنون 10هزار و 500 نفر برای دریافت تسهیلات مشاغل روستایی نامنویسی کرده اند.



علی ملک پور افزود: در صورت جذب اعتبارات مشاغل روستایی این تسهیلات به متقاضیان پرداخت خواهد شد.



وی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی مددجویان در این نهاد افزود: اولویت کاری کمیته امداد خودکفایی و توانمند کردن خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق محروم است .



ملک پور گفت: مسئولان بخش بلداجی درخواست کرده اند که اداره کمیته امداد دربخش بلداجی نیز مستقر شود که این خواسته از سوی کمیته امداد امام خمینی استان در تهران دردست پیگیر است.



قائم مقام کمیته امداد امام خمینی(ره) استان از تلاش این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار و موثر برای نیازمندان و روستاییان خبرداد و گفت: پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی، مشاغل روستایی، خودکفایی و اشتغالزایی مهمترین طرحهای ایجاد اشتغال نیازمندان است.

281 خانواده نیازمند انشعاب آب و برق رایگان در لردگان دریافت کرده اند

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان لردگان گفت: امسال تا کنون 281 خانواده دراین شهرستان انشعاب آب، برق و گاز به صورت رایگان دریافت کرده اند.



محمد حسین ذیلابی افزود: برای تامین انشعابات این خانواده ها بیش از 2میلیارد و550 میلیون ریال هزینه شده است.



وی بیان کرد: امسال تاکنون 83 منزل مسکونی مددجویان هم با صرف 152 میلیون ریال تعمیر و بازسازی شده است.

وی تاکید کرد: حل مشکلات نیازمندان از وظایف اصلی کمیته امداد است.