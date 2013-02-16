افزایش ذخایر استراتژیک بنزین/ شروط افزایش صادرات گازوئیل

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره مهمترین برنامه های صادرات فرآورده های نفت، گفت: با بهره برداری از طرح های جدید پالایشگاه های یکی از سیاست های وزارت نفت در خصوصو بنزین افزایش ظرفیت ذخیره سازی این فرآورده نفتی است.



مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه با تکمیل ذخایر استراتژیک بنزین، صادرات این محصول نفتی در دستور کار قرار می گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر برای صادرات گازوئیل در شرایط مطلوبی قرار داریم.



معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با افزایش گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع مصرف گازوئیل در واحدهای صنعتی کاهش یافته است، اظهار داشت: از سوی دیگر از سال آینده با بهره برداری از فازهای جدید پارس جنوبی، گاز بیشتری برای تحویل به نیروگاه‌ها و صنایع عمده تولید خواهد شد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه از سال 92 با افزایش تولید گاز در پارس جنوبی ظرفیت مازاد بیشتری برای صادرات گازوئیل حاصل خواهد شد، بیان کرد: هم اکنون هم به طور متوسط روزانه حدود دو میلیون گازوئیل ظرفیت مازاد برای صادرات گازوئیل به کشورهای همسایه وجود دارد.



این مقام مسئول در ادامه با اشاره به بهره برداری رسمی از مرحله دوم فاز سه طرح توسعه پالایشگاه نفت آبادان، بیان کرد: پس از افتتاح این پروژه، با سرمایه گذایر حدود دو میلیارد و 600 میلیون دلاری، توسعه و طرح تثبیت پالایشگاه نفت آبادان در دستور کار قرار گرفته است.



وی با یادآوری اینکه در حال حاضر طراحی و مطالعات مقدماتی اجرای این طرح نفتی انجام شده است، تاکید کرد: این فاز توسعه‌ای یک زیربنای اساسی برای پالایشگاه نفت آبادان بوده که اگر اجرایی شود، پالایشگاه آبادان با وجود 100 سال قدمت، با ظرفیت 360 تا 380 هزار بشکه به عنوان پالایشگاهی مدرن به فعالیت خود ادامه خواهد داد.



به گفته ضیغمی به این ترتیب با به مرحله تولید درآمدن این فاز ظرفیت 210 هزار بشکه به ظرفیت 150 هزار بشکهای کنونی اضافه میشود که به 360 هزار بشکه در روز خواهد رسید و تا 380 هزار بشکه نیز قابل افزایش است.



به گزارش مهر، خرداد ماه سال 1390 واحد FCCU پالایشگاه آبادان افتتاح رسمی شد که با راه اندازی این طرح حدود 4 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا به ظرفیت تولید کشور افزوده شد که با بهره برداری نهائی از فاز سوم توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان حدود 2 میلیون لیتر دیگر به ظرفیت تولید بنزین یورو کشور افزوده خواهد شد.



از سوی دیگر با راه‌اندازی رسمی برخی از واحدهای فرآیندی همچون ایزومریزاسیون، آلکیلاسیون، بازیافت اسیدسولفوریک، کت کراکر و شیرین سازی بنزین در مجموع کل ظرفیت 14.1 میلیون لیتری تولید بنزین قدیمی ترین پالایشگاه نفت خاورمیانه با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا تولید و به بازار عرضه می‌شود.



هزینه سرمایه گذاری در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کل این پروژه و نیروگاه آن را نزدیک به یک میلیارد دلار است و در مجموع با بهره‌برداری از این پروژه در بهمن ماه سالجاری کل ظرفیت 14.1 میلیون لیتری تولید بنزین پالایشگاه آبادان با استاندارد یورو 4 تولید خواهد شد.



افزایش عدد اکتان بنزین تولیدی به 95، کاهش تولید نفت کوره به 2.7 میلیون لیتر در روز، افزایش تولید گوگرد، گازمایع و افزایش تولید برخی از محصولات با ارزش افزوده همچون انواع گریدهای سوخت هواپیما، بالگرد و هواپیماهای آموزشی و کوچک از دیگر دستاوردهای این پروژه است.