به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و با حضور شش تیم از استان های کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، لرستان و زنجان رقابت های فوتسال لیگ منطقه ای بزرگسالان کشور در شهر سنندج آغاز شد.

دبیر هیئت فوتبال کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این رقابت ها قرار است که در مدت زمان پنج روز با حضور شش تیم برگزار شود و در پایان دو تیم برتر به رقابت های دسته بالاتر لیگ فوتسال کشور صعود می کنند.

رضا رحمانی یادآور شد: این رقابت ها به صورت گروهی برگزار می شود و هر روز با برگزاری سه بازی تیم های برتر مشخص می شوند.

در روز اول این بازی ها تیم زاگرس کهگیلویه و بویر احمد با نتیجه 9 بر 2 مغلوب خالص سازان زنجان شد، شاهین کوهدشت 6 بر 3 سپاه مقاوم ایلام را از پیش روی برداشت و در بازی پایانی شهدای حیدری طیب کرمانشاه با نتیجه 3 بر 2 غرب دانه کردستان را شکست داد.

امروز نیز رقابت های فوتسال منطقه ای بزرگسالان کشور گروه هفت با انجام دومین بازی تیم های شرکت کننده پیگیری می شود.

این دوره از رقابت های فوتسال منطقه ای کشور هر روز از ساعت چهار بعد از ظهر تا ساعت هفت در مجموعه ورزشی اردوگاه فرهنگی امام علی (ع) کمیته امداد استان کردستان برگزار می شود.

قرار است در پایان دو تیم برتر که بر اساس میزان کسب امتیاز مشخص می شوند، راهی رقابت های دسته بالاتر فوتسال باشگاه های کشور شوند.