بازیکنان گهر در دقایق پایانی به خودشان آمدند/ تراکتور صاحب میدان بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد یاراحمدی بعد از شکست تیم گهر دورود مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: ما نتوانستیم نیمه اول نتیجه بگیریم و تراکتورسازی در بیشتر لحظات بازی صاحب توپ و میدان بود، بچه های ما در دقایق پایانی به خودشان آمدند و تازه متوجه شدند که نیاز به امتیاز داریم!

وی با بیان اینکه وضعیت نتایج تیم گهر راضی کننده نیست و تماشاگران انتظاراتی دارند که برآورده نشده است، عنوان کرد: در این هفته از رقابتهای لیگ همه تیم های پایین جدول باختند که این امر برای تیم گهر یک پوئن محسوب می شد ولی نتوانستیم از این موقعیت استفاده کنیم.

سرپرست تیم گهر دورود ضعف تیم گهر را در عدم جذب مطلوب بازیکن در طول فصل دانست و بیان داشت: اول فصل زمانی که من آمدم سرپرستی تیم گهر را قبول کردم، تیم بسته شده بود و ما بازیکنانی مثل حمید فتحی، سیامک سرلک، علیرضا نیکبخت واحدی و ... را نتوانستیم به خاطر مسائل مختلف از جمله مسائل مالی نگه داریم و همه داشته های ما از دست ما رفت.

یاراحمدی با بیان اینکه در نیم فصل دوم نیز تلاش کردیم که بازیکن بگیریم ولی از نظر مالی نشد، عنوان کرد: می بایست به تیم از نظر مالی کمک می شد که متاسفانه این امر صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه ما در نیم فصل دوم پنج بازیکن گرفتیم که قرارداد همه آنها 100 میلیون تومان بوده است، عنوان کرد: طبیعی است تیمی که یارگیری صحیحی انجام ندهد وضعیتش این گونه خواهد بود و در حال حاضر داریم ضرر این موضوع را می بینیم.

یاراحمدی با بیان اینکه تنها شانس ما در این هفته این بود که تیم های ته جدولی خوب نتیجه نگرفتند، عنوان کرد: این در حالیست که هفته آینده باید با تیم هایی بازی کنیم که همه در کورس رقابت برای قهرمانی هستند.

