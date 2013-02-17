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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۱

اکبرزاده اعلام کرد:

بیشترین بودجه شهرستان آمل در پروژه های فرهنگی سرمایه گذاری شد

بیشترین بودجه شهرستان آمل در پروژه های فرهنگی سرمایه گذاری شد

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش آمل گفت: بیشترین بودجه شهرستان آمل در سالهای اخیر در پروژه های فرهنگی سرمایه گذاری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دبيرستان 12 كلاسه شهيد علي ملك زاده آمل، به بودجه هاي عمراني دولت در شهرستان آمل اشاره کرد و افزود: بيشترين بودجه شهرستان آمل در پروژه هاي فرهنگي سرمايه گذاري شده است.

 

وی افزود: به بركت انقلاب اسلامي و ثمره خون شهدا ، هرروزه شاهد شكوفا شدن روز به روز ايران اسلامي هستيم.

فرماندار آمل گفت: در دولت نهم و دهم 167 كلاس در آموزش و پرورش آمل افتتاح شد و اين درحالي است كه در اين مدارس براي مشاور ، دبيران، مدير ، نمازخانه و آزمايشگاه فضاهاي مناسبي در نظر گرفته شده است كه اگر اين موارد به آمار در آيد بيش از 200 كلاس مي شود.

لطفي با بيان اينكه در شهرستان آمل 19 پروژه در دست ساخت داريم افزود : دبيرستان شهيد ملك زاده سابقه اي 55 ساله از سال 1333در شهرستان آمل دارد و از اين دبيرستان دانش آموزان نخبه زيادي فارغ التحصيل شدند و اكنون در حال خدمت به جامعه اسلامي هستند.

وي افزود : عمل كردن به وصيت نامه شهدا در حقيقت مثمر ثمر بودن براي انقلاب و حركت در مسير ولايت فقيه است.

مدير آموزش و پرورش آمل با اشاره به صرف اعتبار 10 ميلياردي در اين پروژه گفت: در دبيرستان 12 كلاسه شهيد علي ملك زاده 451 دانش آموز به تحصيل اشتغال دارند.

دبيرستان 12 كلاسه شهيد علي ملك زاده آمل با حضور فرزانه معاون برنامه ريزي و بودجه استانداري مازندران، حجت الاسلام رحماني امام جمعه آمل، فرماندار ، روساي ادارات و نهادهاي دولتي آمل افتتاح شد.

کد مطلب 2000083

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