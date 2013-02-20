عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه نباید فراتر از مراجع قانونی در تایید صلاحیت کاندیدای نظام پزشکی تصمیم گیری کرد اظهار داشت: در خصوص این امر از فقط مراجع پنجگانه برای بررسی، ارزیابی و اعلام نهایی گزارش، فرآیند منطقی و درستی را طی می کنند.

وی خاطرنشان ساخت: با وجود مراجع پنجگانه برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی نباید خارج از آن برای ورود نامزدها به انتخابات تصمیم گیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه همه ملزم به رعایت قانون هستند افزود: نباید با برخوردهای شخصی این تعاملات اخلاقی را نادیده گرفت و در برابر مراجع ذیصلاحی که با بررسی های دقیق و صرف زمان بسیار و تلاشی مضاعف به تایید یا رد صلاحیت ها اقدام می کنند ایستاد.

رستمیان گفت: دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر در رد صلاحیت های نامزدهای انتخابات نظام پزشکی کشور به این دلیل بود که دقت و ظرافت در بررسی صلاحیت ها باید شرعا و قانوناً درست و منطقی باشد و اگر احیاناً ابهامی وجود دارد با بررسی دقیق برطرف شود.

به گزارش مهر، ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی کشور روز جمعه چهارم اسفند ماه جاری بصورت همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.