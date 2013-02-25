انتخابات ایتالیا، نفس اروپا را گرفته است/ منطقه یورو به ایتالیا چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاری مهر هفته نامه "اشترن" در مطلبی نوشت: انتخابات پارلمانی هیجان انگیز در ایتالیا نفس اروپا را گرفته است. خروجی این انتخابات کاملا نامشخص است و سناریوهای بسیاری پیش روی این کشور قرار گرفته است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: تمام اروپا روزهای یکشنبه و دوشنبه با هیجان بسیار به انتخابات پارلمانی در کشور بحران زده ایتالیا چشم دوخته است.

این نشریه آلمانی با اشاره به ائتلافها و احزاب مختلفی که در این انتخابات حضور دارند یک میهمانی طولانی مدت را در انتظار این کشور دانسته و تصریح کرد که سومین اقتصاد ملی منطقه یورو به یک دولت پایدار نیاز دارد تا بر بحران غلبه کند.

بیش از پنجاه میلیون ایتالیایی اعلام کرده اند که یک مجلس نمایندگان و سنای جدید را انتخاب می کنند. نامزدهای راس احزاب مختلف در این کشور نیز برای جمع آوری رای تا آخرین لحظه تبلیغ کردند. از دو هفته پیش دیگر اجازه انتشار هیچ نظر سنجی درباره انتخابات وجود ندارد.

بر اساس آخرین ارزیابی ها "پیر لوئیجی برسانی"، رئیس حزب دموکرات از جناح چپ از بیشترین شانس برای پیروزی در انتخابات برخوردار است. بر این اساس نخست وزیر سابق ایتالیا "سیلویو برلوسکونی" با ائتلاف راست میانه اش می تواند دومین حزب قدرتمند در انتخابات باشد. وی در مبارزات انتخاباتی خود تلاش کرد تا با وعده های مالیاتی و مانورهای انتخاباتی دیگر فاصله اش با "برسانی" را کاهش دهد.

جنبش موسوم به پنج ستاره کُمدین ایتالیایی ،"به په گریلو" نیز بعد از انتخابات نقش مهمی را درپارلمان ایتالیا ایفا خواهد کرد. ائتلاف میانه رو نخست وزیر مستعفی ایتالیا "ماریو مونتی" نیز بر اساس نظر سنجی ها در جایگاه چهارم قرار خواهد گرفت.

اشترن در ادامه نوشت: این انتخابات هم برای کشور بحران زده ایتالیا و هم برای تمام منطقه یورو از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که "برسانی" و "مونتی" خواهان در پیش گرفتن روند اصلاحات در کشورشان هستند، "برلوسکونی" و "گریلو" بیشتر موضع مشکوک به اتحادیه اروپا را اتخاذ کرده اند.

بازارهای مالی و سیاستمداران اروپایی از یک بن بست سیاسی و غیر ممکن شدن حکومت در ایتالیا می ترسند.

