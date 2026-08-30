بارش و رگبار پراکنده در شمال و شرق استان سمنان؛ کاهش دما از روز دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، نقشههای هواشناسی نشان میدهد با استقرار سامانه کمفشار بارشی در نیمه شمالی و شرقی استان سمنان، بارش و رگبار پراکنده در این مناطق طی روز یکشنبه پیشبینی میشود.
توده هوای بارشی از شب گذشته وارد نیمه شمالی استان سمنان شده و در ارتفاعات مهدیشهر و دامغان شاهد رگبارهای پراکنده باران بودهایم. کارشناسان هواشناسی پیشبینی کردهاند این بارشها امروز یکشنبه نیز ادامه داشته باشد.
بر اساس پیشبینیها، آسمان در غرب، مرکز و جنوب استان سمنان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک نیز در این مناطق پیشبینی میشود.
در نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق شرقی استان از جمله مهدیشهر، دامغان، شاهرود، بسطام، کالپوش و میامی نیز افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
برای شهرستان شاهرود نیز افزایش ابر، وزش باد، رگبار باران و رعدوبرق در روز یکشنبه پیشبینی شده است. شامگاه گذشته نیز در ارتفاعات این شهرستان بارش باران گزارش شده بود.
در دامغان، علاوه بر وزش باد، رگبار باران در ارتفاعات شمالی پیشبینی میشود و شرایط جوی مشابهی نیز برای ارتفاعات مهدیشهر اعلام شده است.
در سرخه وزش باد و در میامی نیز وزش باد همراه با گردوخاک برای روز یکشنبه پیشبینی شده است.
بر اساس پیشبینی هواشناسی، از روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید به استان سمنان، بارشهای پراکنده در بخشهای بیشتری از استان آغاز میشود و از دوشنبه تا چهارشنبه، مناطق مختلف استان سمنان تحت تأثیر ابرهای بارشی، رگبار باران و وزش باد قرار خواهند گرفت.
بیشینه و کمینه دمای هوای شهر سمنان برای روز یکشنبه به ترتیب ۳۸ و ۲۵ درجه بالای صفر پیشبینی شده که نسبت به روز شنبه تغییری ندارد، اما از روز دوشنبه دمای هوا در مرکز استان حدود دو درجه کاهش خواهد یافت.
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