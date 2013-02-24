گفتمان سازی سبک زندگی اسلامی در جامعه یک امر راهبردی است

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشد جامعه به سبک زندگی وابسته بوده و هدف از سبک زندگی دستیابی به حیات طیبه است.

وی همچنین با اعلام اینکه سعادت هر انسانی در گرو سبک زندگی است، اظهارداشت: برای ترویج سبک زندگی اسلامی باید از پیامبر اسلام (ص) الگوبرداری شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه نهادينه سازی فرهنگ خريد كالاي ايراني در جامعه را از الزامات تحقق شعار امسال مقام معظم رهبري دانست و گفت: مردم بايد بدانند که دشمن شديد ترين فشار هاي اقتصادي خود را بر کشور تحميل کرده و تمام توان خود را به کار گرفته است.

وی بهترين راهکار براي عبور از اين وضعيت را حمايت از توليد ملي ذکر کرد و افزود: مصرف ‌کنندگان بايد توجه داشته باشند که جنگي تمام عيار در اقتصاد ايران آغاز شده که هر يک از آحاد جامعه بايد در آن نقش‌ آفريني لازم را داشته باشند.

خسته بند با اعلام اینکه تمامی آحاد مردم باید از توليد کنندگان داخلي حمايت کنند، اظهارداشت: همچنین تمام دستگاه هاي فرهنگي كشور بايد مردم را به خريد كالاهاي ايراني تشويق تا چرخ توليد در كشور بچرخد.

وی تاکید کرد: توليد كنندگان ایرانی بايد تلاش كنند هم كالاي توليدي آنها از استاندارد ها و كيفيت لازم برخوردار باشد و هم به لحاظ قيمت تمام شده از نمونه هاي مشابه خود گرانتر نباشد.