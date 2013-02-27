  1. سیاست
  2. مجلس
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

وابستگی لایحه بودجه 92 به نفت 46 درصد است

وابستگی لایحه بودجه 92 به نفت 46 درصد است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارایه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: با توجه به اطلاعاتی که دولت داده است لایحه بودجه سال آینده 46 درصد به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش عمده ای از این لایحه وابسته به مالیات در نظر گرفته شده است.

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه هنوز قیمت دقیق نفت و دلار محاسبه و تعیین نشده است گفت: این قیمت ها در بررسی ها و جزئیات محاسبه و تعیین می شود.

وی همچنین با اشاره به لایحه سه دوازدهمی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد است ادامه داد: در این لایحه سه دوازدهم همه ردیف ها، منابع و مصارف بوده آمده است تنها سه دوازدهم از کل بودجه ای که دولت در لایحه مقرر کرده است را به آنها اختصاص می دهیم.

ندیمی افزود: این بدان معنا است که دولت برای سه ماهه سال آینده بودجه ای دارد تا هزینه کند و براساس این لایحه سه دوازدهم ما کل بودجه امسال را تقسیم بر دوازده می کنیم و مبلغ به دست آمده را به دولت اختصاص می دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با اشاره به تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه تاکید کرد: بررسی لایحه بودجه 92 قطعاً قبل از پایان اردیبهشت ماه سال آینده تمام نمی شود چرا که 75 روز وقت نیاز دارد تا بررسی شود.

وی گفت: بر این اساس نمایندگان مجلس پس از بازگشت از تعطیلی یک هفته ای (هفته آینده مجلس تعطیل است و نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند) لایحه سه دوازدهم را بررسی می کنند  و تا پایان سال آن را تمام خواهند کرد.

وی افزود: بررسی این لایحه سه دوازدهم در جلسات فشرده  و تا قبل از تعطیلات عید نوروز انجام خواهد شد.

کد مطلب 2007529

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها