وابستگی لایحه بودجه 92 به نفت 46 درصد است

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به اینکه هنوز قیمت دقیق نفت و دلار محاسبه و تعیین نشده است گفت: این قیمت ها در بررسی ها و جزئیات محاسبه و تعیین می شود.

وی همچنین با اشاره به لایحه سه دوازدهمی که از سوی دولت تقدیم مجلس شد است ادامه داد: در این لایحه سه دوازدهم همه ردیف ها، منابع و مصارف بوده آمده است تنها سه دوازدهم از کل بودجه ای که دولت در لایحه مقرر کرده است را به آنها اختصاص می دهیم.

ندیمی افزود: این بدان معنا است که دولت برای سه ماهه سال آینده بودجه ای دارد تا هزینه کند و براساس این لایحه سه دوازدهم ما کل بودجه امسال را تقسیم بر دوازده می کنیم و مبلغ به دست آمده را به دولت اختصاص می دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاخیر دولت در ارایه لایحه بودجه تاکید کرد: بررسی لایحه بودجه 92 قطعاً قبل از پایان اردیبهشت ماه سال آینده تمام نمی شود چرا که 75 روز وقت نیاز دارد تا بررسی شود.

وی گفت: بر این اساس نمایندگان مجلس پس از بازگشت از تعطیلی یک هفته ای (هفته آینده مجلس تعطیل است و نمایندگان برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند) لایحه سه دوازدهم را بررسی می کنند و تا پایان سال آن را تمام خواهند کرد.

وی افزود: بررسی این لایحه سه دوازدهم در جلسات فشرده و تا قبل از تعطیلات عید نوروز انجام خواهد شد.