رضا لک در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار تیم‌های فوتسال شهید منصوری و صبای قم که با پیروزی منصوری به پایان رسید، اظهار داشت: از چند روز قبل از بازی فشار روانی زیادی روی بازیکنان و کادر فنی وجود داشت مبنی بر اینکه شاید منصوری بخواهد اتفاقات سال قبل فوتسال را مقابل صبا، تلافی کند. با این حال به بازیکنانم گفتم که حال خودتان را بعد از بازی آخر سال گذشته به یاد بیاورید و اجازه ندهید آن اتفاقات امسال برای تیم‌های دیگر رخ بدهد.

وی ادامه داد: صبا تیم با انگیزه‌ای بود ولی ما بازی را خوب شروع کردیم و دو گل به این تیم زدیم. به نظرم تجربه بازیکنان منصوری و حضور تماشاگران باعث شد تا صبا را شکست بدهیم.

سرمربی تیم منصوری با اشاره به مشکلات مالی که این تیم در این فصل با آن مواجه بود، خاطرنشان کرد: همانطور که قبلا هم گفتم با این شرایط رتبه سومی برای منصوری ارزش بیشتری از قهرمانی دارد. البته فراموش نکنید بازی پاک و جوانمردانه منصوری در این هفته‌های پایانی هم ماندگارتر از قهرمانی‌های این تیم خواهد شد.

لک درباره اتهامات سرمربی و بازیکنان صبا مبنی بر تبانی تیم منصوری و گیتی پسند، تاکید کرد: آنها بعد از بازی عصبانی بودند و از روی عصبانیت حرف زده‌اند. آنقدر که ما از گیتی پسند زخم خورده‌ایم، از تیم دیگری نخورده‌ایم. ما مقابل گیتی پسند تمام تلاش خودمان را به کار بردیم ولی متاسفانه چهار بازیکن اصلی ما در آن مسابقه غایب بودند. ضمن اینکه برابر گیتی پسند ابتدا گل خوردیم. وقتی تیم ما از حریفش گل می‌خورد برگشتن به شرایط مسابقه برای بازیکنان دشوار می‌شود.

وی افزود: حتی روز قبل از بازی سرمربی صبا به من گفت که فیلم بازی منصوری با گیتی پسند را دیده است و تاکید کرد که ما جوانمردانه بازی کردیم.

سرمربی تیم فوتسال منصوری در پایان در خصوص جدایی‌اش از این تیم هم گفت: به احتمال 99 درصد سال بعد در منصوری نیستم. در دیدار با صبا احساسم این بود که تعداد زیادی از بازیکنان هم فصل بعد در منصوری نیستند و این مسابقه، آخرین بازی آنها در قرچک است. با این وضعیت شرایط خوبی برای منصوری نمی‌بینم.

تیم فوتسال شهید منصوری روز شنبه در آخرین دیدار مسابقات لیگ برتر فوتسال موفق شد با نتیجه 6 بر 3 صبا را شکست بدهد تا به این ترتیب تیم گیتی پسند قهرمان لیگ شود.