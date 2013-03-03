سومین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در گردشگری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف ملک زاده معاون رییس جمهور و رییس این سازمان با اعلام اینکه مراسم با پیام طالب ریفاعی دبیر کل سازمان جهانی جهانگردی آغاز خواهد شد، اظهار داشت: این رویداد با هدف معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های جذب و جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برگزارمی شود و با معرفی سه رویکرد اساسی در حوزه میراث روش های تامین مالی در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی را مدنظر دارد.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه تامین زیر ساخت ها برای رونق سرمایه گذاری و بررسی موانع و مشکلات سرمایه گذاری مرتبط با دستگاه های اجرایی از مهمترین برنامه های این سازمان است یادآور شد: تسهیل امور در روند صدور و اعطای مجوزها با رویکرد ارایه راهکار برای رفع این موانع از جمله مواردی است که تاکید بسیاری بر اجرایی شدن آن شده است.

وی در ادامه افزود: ریاست محترم جمهوری، وزیر اموراقتصادو دارایی، مدیرعامل و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و متخصصان و صاحب نظران به نام کشور از جمله سخنرانان ویژه و پانل های تخصصی این همایش بین المللی هستند.

ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این مطلب که نمایندگان 22 کشور جهان در این نمایشگاه و همایش بین المللی حضور دارند.

وی گفت: مراکز تامین مالی قدرتمند مانند بانک ها، استانداران کل کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل ها و مراتع ، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها از جمله مهمانان ویژه این همایش هستند